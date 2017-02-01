به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش رستمی دارنده مدال طلای دسته ۸۵ کیلوگرم بازیهای المپیک ۲۰۱۶ ریو، هفته گذشته از سوی سجاد انوشیروانی سرمربی تیم ملی به اردو دعوت شد، اما همانطور که به نظر می رسید او این بار هم همچون ماه های قبل از المپیک در تمرینات اردو حضور نیافت.

غیبت کیانوش در اردوی تیم ملی در حالی به حواشی مختلف دامن می زند که او چندی پیش در پیکارهای هفته چهارم لیگ برتر در ترکیب تیم ذوب آهن به روی تخته رفت، اما با توجه به آمادگی بدنی نه چندان مطلوب خود از دور رقابتها حذف شد.

رستمی تنها وزنه بردار المپیکی کشورمان است که با وجود دعوت رسمی به اردوی تیم ملی، بدون هیچ توضیح و اظهارنظر رسمی در کمپ تیم های ملی حضور نیافته و این غیبت قابل پیش بینی بار دیگر نشان داد کیانوش همچنان با فدراسیون و سیاست های آن مشکل دارد.

به هر حال شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری هم امروز در خصوص مسایل مختلفی تشکیل جلسه می دهد که هیچ بعید نیست غیبت کیانوش رستمی هم در حضور علی مرادی رئیس فدراسیون و سجاد انوشیروانی مطرح و تکلیف مرد طلایی المپیک ریو مشخص شود.