امكان ادامه تحصيل نخبگان گروه پزشكي در رشته هاي بالاتر / تشكيل دفتر امور نخبگان در دانشگاه هاي علوم پزشكي

دكتر محمدعلي محققي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: تشكيل دفتر امور نخبگان در همه دانشگاه هاي علوم پزشكي براي رسيدگي مناسب به امور اين افراد و بستر سازي و ايجاد مراكز، اماكن و شرايطي كه نخبگان در آن شرايط بتوانند تحصيل و تحقيق كنند از ديگر فعاليت هاي مهم وزارت بهداشت در حمايت از نخبگان گروه پزشكي است.

معاون آموزشي وزارت بهداشت اضافه كرد: مراكز تحقيقاتي در رأس مراكزي قرار دارند كه پژوهشگران علوم پزشكي مي توانند در آن حضور پيدا كنند. اگر وزارت بهداشت بتواند زمينه بيشتري براي حضور پرنشاط و خلاق نخبگان در اين مراكز ايجاد كند شايد بهترين پاسخ را به فرمايشات مقام معظم رهبري داده است.

وي تقويت اين مراكز را يكي از برنامه هاي اصلي وزارت بهداشت دانست و گفت: در جهت گيري ها و تصميم گيري هاي كه در اختيار وزارت بهداشت بوده علاوه بر تقويت اين مراكز، پرورش بيشتر كميته هاي تحقيقات دانشجويي نيز در دستور كار قرار گرفته و به طور جدي حمايت مي شوند.

معاون وزير بهداشت از وجود 17 قطب علمي علوم پزشكي به عنوان يكي ديگر از زمينه هاي حضور نخبگان گروه علوم پزشكي نام برد و گفت: وظيفه قطب هاي علمي تلاش بين المللي و رساندن سطح علمي كشور به آستانه مرزهاي علمي بين المللي است و از سوي ديگر ارتباطات بين المللي بسيار گسترده كه اين مراكز برقرار كرده اند بستر ديگري براي حضور نخبگان است.

وي از ايجاد دوره هاي آموزش عالي در سطوح دكتري براي نخبگان خبر داد و گفت: با ايجاد اين دوره ها در سطوح دكتري و دكتري تخصصي Ph.D با همكاري علمي مراكز پژوهشي و دانشگاهي زمينه هاي بهتري براي رشد نخبگان فراهم مي شود.

محققي تصميمات وزارت بهداشت در بخش نخبگان و برطرف كردن موانع براي آنها را مطابق با تصميمات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بنياد ملي نخبگان، وزارت علوم و ساير مراجعي كه اين بحث را دنبال مي كند، خواند.