نماينده ويژه اروپا از گوانتانامو بازديد مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه دي ولت،"ديك مارتي" درنظر دارد به همراه "مانفرد نواك" گزارشگر ويژه سازمان ملل درباره شكنجه به منظور بررسي اوضاع زندان گوانتانامو به كوبا سفر كند .

اين عضو شوراي اروپا دراين باره اظهار داشت : اميدواريم كه دولت آمريكا هر چه زودتر موافقت خود را با انجام اين سفر اعلام كند .

" مارتي " درباره اهداف سفر خود همچنين تصريح كرد : اميدوارم بتوانم در اين سفر با زندانيان گوانتانامو و تعدادي از بازداشت شدگاني كه به تازگي به گوانتانامو منتقل شده اند ديدار و گفتگو كند .

مسئول كميته تحقيق درباره فعاليت سيا در گزارشي كه در ماه ژوئن درباره سيا ارائه داد، خاطر نشان كرد كه 14 كشور اروپايي با سازمان سيا به همكاري پرداخته و در خاك اين كشورها امكاني براي نگهداري زندانيان فراهم آمده است .

در حال حاضر اعلام شده كه در كشورهاي روماني ، لهستان ، اسپانيا، تركيه، انگليس ، آلمان و قبرس زندانهاي سيا داير است .

آمريكا از چهار سال پيش در گوانتانامو، صدها تن را با ادعاي ارتباط با شبكه تروريستي القاعده و بدون هيچ نظارت بين ‌المللي و محاكمه بازداشت كرده است.

جامعه بين المللي پس از انتشار گزارش كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد كه خواهان تعطيلي هرچه سريعتر گوانتانامو شده، فشارهاي خود بر آمريكا را افزايش داده است.

اين در حالي است كه "جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا درخواست هاي فراوان جامعه بين المللي براي تعطيلي اين بازداشتگاه غيرقانوني را رد كرده؛ ازسوي ديگر اسنادي فاش شده است كه نشان مي دهد اكثر زندانيان موجود درگوانتانامو در هيچ جنگي عليه آمريكا و متحدانش شركت نكرده اند و در حقيقت بدون هرگونه اتهامي در اين بازداشتگاه مخوف به سر مي برند.

"جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا نيز در اين باره اعلام كرده است : زماني گوانتانامو تعطيل مي شود كه خطر تروريسم آمريكار را تهديد نكند.