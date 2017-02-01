به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین انصارینژاد صبح چهارشنبه در جمع کارکنان هوا دریا پایگاه امام محمد باقر(ع)، گفت: ولایت از همه اصلها اهمیت بیشتری دارد چرا که ولایت اگر نباشد نماز برچیده میشود.
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در ناحیه بوشهر اظهار کرد: ولایت فقیه محوری است که باید قدر آن را بدانیم و از مهمترین اصلهای اسلام است.
انصارینژاد با اشاره به شهادت اهلبیت، افزود: امامان معصوم در مقدمه تشکیل حکومت به فکر ایجاد پایگاههای مردمی بودند و همیشه از مظلوم دفاع میکردند.
وی با اشاره به اینکه برای به دست آمدن انقلاب خون هزاران شهید ریخته شد، عنوان کرد: باور راسخ به مردم از ویژگی های مهم امام خمینی(ره) بود.
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در ناحیه بوشهر ابراز کرد: انقلاب اسلامی با رشادتها، شهادتها و شکنجهها به پیروزی رسید.
وی اذعان کرد: در تمام دنیا انقلابهایی انجام شد، اما به دلیل اینکه ولایت نداشتند نتوانستند این انقلابها را حفظ کنند و ما باید با ولایتپذیری و ولایتمداری قدر این انقلاب را بدانیم.
انصارینژاد خاطرنشان کرد: از ابتدای انقلاب فتنههای بسیار زیادی بر علیه انقلاب اسلامی انجام شد که نمونههای آن میتوان به حادثه طبس، حادثه کوی دانشگاه، کودتای نوژه، فتنه ۸۸ و غیره از نمونههای فتنههای دشمن برای ضربه زدن به انقلاب بودند.
وی ادامه داد: در همه فتنهها تیرشان به سنگ خورد و دسیسههای آنها به جایی نمیرسد و هر روز بهتر از دیروز صدای اسلام از ایران به سراسر دنیا طنین انداز میشود.
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