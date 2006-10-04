دانشجويان شبانه در خوابگاه هاي خودگردان اسكان داده مي شوند / امكان اسكان دانشجويان شبانه در خوابگاه هاي ملكي وجود ندارد

دكتر غلامعلي كارگر - معاون دانشجويي دانشگاه علامه طباطبايي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: بيش از 50 نفر از دانشجويان شبانه در خوابگاه هاي خودگردان دانشگاه علامه اسكان داده شده اند و بقيه نيز با بازگشايي يك خوابگاه خودگردان ديگر از 15 مهر ماه اسكان مي يابند.

وي اظهار داشت: از آنجا كه دانشجوي شبانه با هزينه خود تحصيل مي كند، دانشگاه علامه نيز اين دانشجويان را در خوابگاه هاي خودگردان با نظارت دانشگاه اسكان مي دهد. هزينه دريافتي از دانشجو بابت اسكان به دانشگاه بر مي گردد و بخش خصوصي دخالتي ندارد.

معاون دانشجويي دانشگاه علامه طباطبايي افزود: مشكل دانشگاه ها در حال حاضر افزايش ظرفيتي است كه سازمان سنجش علاوه بر آمادگي دانشگاه ها اعمال كرده است. همچنين تعداد زياد دانشجوي سنواتي در مقاطع كارشناسي و ارشد مشكل ديگري است كه دانشگاه ها با آن مواجه هستند.

وي اضافه كرد: در سال جاري در يكي از خوابگاه هاي دانشگاه علامه 65 دانشجوي كارشناسي ارشد اسكان داده شده اند در حالي كه 55 نفر دانشجوي سنواتي نيز در اين خوابگاه ساكن هستند. در صورت رفتن دانشجويان سنواتي از خوابگاه ها بسياري از مشكلات خوابگاهي برطرف مي شود.