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۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۰۱

همزمان با دهه فجر؛

برگزیدگان «جشنواره‌های آموزش مجازی دانشگاهیان» مشخص شدند

برگزیدگان «جشنواره‌های آموزش مجازی دانشگاهیان» مشخص شدند

همزمان با دهه فجر برگزیدگان جشنواره‌های آموزش مجازی دانشگاهیان مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معطم رهبری در دانشگاه ها، مرتضی فاضلی با اشاره به جشنواره آموزش مجازی دانشگاهیان افزود: جشنواره شهر خدا، یادواره نشانی بهشت و سوگواره نهضت حسینی سه دوره آموزشی بودند که با استقبال استادان و دانشجویان مواجه شد. 

و افزود: از میان شرکت‌کنندگان بالغ بر ۸۰ نفر متناسب با امتیازات کسب شده به قید قرعه انتخاب شدند که جوایزی همچون تبلت، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس و جوایز نقدی به آنها اهدا خواهد شد.

فاضلی افزود:‌ علاوه بر اینها شرکت کنندگانی که موفق به اتمام دوره و کسب امتیاز لازم شدند گواهینامه این دوره آموزشی را نیز دریافت کردند.

مدیر آموزش‌های فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها اضافه کرد: جشنواره شهر خدا که همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان آغاز شده بود با هدف ارتقاء سطح دانش و معرفت و انس بیشتر با قرآن و معارف، ارتباط با خداوند و آشنایی با زندگی و سیره اهل بیت برگزار شد.

وی درباره یادواره نشانی بهشت خاطرنشان کرد: یادواره نشانی بهشت (درس گفتارهای فاطمی) با هدف ارتقا سطح معرفتی و بینشی و آشنایی جامعه دانشگاهی کشور با سیره یگانه بانوی عالم خلقت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در ایام شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیهما) برگزار شد و مخاطبان در قالب چهار جلسه با سیره و سبک زندگی آن بانوی بزرگوار آشنا شدند.

مدیر آموزش‌های فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها درباره سوگواره نهضت حسینی نیز افزود: با توجه به نیاز مبرم قشر دانشگاهی به اندیشه های اسلامی و ضرورت پرداخت عمیق‌تر به ابعاد سیاسی و اجتماعی حادثه عاشورا در تثبیت نگاه نو به نهضت امام حسین (علیه السلام)، مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان سوگواره نهضت حسینی را در ایام محرم و صفر برگزار کرد.

فاضلی افزود: مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان قصد دارد این جشنواره ها و دوره های آموزش مجازی را در همه دانشگاه های کشور با مشارکت دفاتر نهاد و همچنین معاونت های دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ها برگزار کند.

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان یکی از مراکز تولید محتوای فرهنگی، سیاسی، معرفتی و مهارتی در فضای مجازی است که خدمات رایگان آموزشی را به صورت شبانه روزی و از طریق اینترنت ارائه می‌دهد و تاکنون بیش از ۳۲۸ هزار دانشجو و استاد دانشگاه در این سامانه عضو شده‌اند.

وی گفت: فهرست نفرات برگزیده در آدرس اینترنتی Ec.nahad.ir منتشر شده است.

کد مطلب 3894028
زهرا سیفی

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