به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معطم رهبری در دانشگاه ها، مرتضی فاضلی با اشاره به جشنواره آموزش مجازی دانشگاهیان افزود: جشنواره شهر خدا، یادواره نشانی بهشت و سوگواره نهضت حسینی سه دوره آموزشی بودند که با استقبال استادان و دانشجویان مواجه شد.

و افزود: از میان شرکت‌کنندگان بالغ بر ۸۰ نفر متناسب با امتیازات کسب شده به قید قرعه انتخاب شدند که جوایزی همچون تبلت، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس و جوایز نقدی به آنها اهدا خواهد شد.

فاضلی افزود:‌ علاوه بر اینها شرکت کنندگانی که موفق به اتمام دوره و کسب امتیاز لازم شدند گواهینامه این دوره آموزشی را نیز دریافت کردند.

مدیر آموزش‌های فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها اضافه کرد: جشنواره شهر خدا که همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان آغاز شده بود با هدف ارتقاء سطح دانش و معرفت و انس بیشتر با قرآن و معارف، ارتباط با خداوند و آشنایی با زندگی و سیره اهل بیت برگزار شد.

وی درباره یادواره نشانی بهشت خاطرنشان کرد: یادواره نشانی بهشت (درس گفتارهای فاطمی) با هدف ارتقا سطح معرفتی و بینشی و آشنایی جامعه دانشگاهی کشور با سیره یگانه بانوی عالم خلقت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در ایام شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیهما) برگزار شد و مخاطبان در قالب چهار جلسه با سیره و سبک زندگی آن بانوی بزرگوار آشنا شدند.

مدیر آموزش‌های فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها درباره سوگواره نهضت حسینی نیز افزود: با توجه به نیاز مبرم قشر دانشگاهی به اندیشه های اسلامی و ضرورت پرداخت عمیق‌تر به ابعاد سیاسی و اجتماعی حادثه عاشورا در تثبیت نگاه نو به نهضت امام حسین (علیه السلام)، مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان سوگواره نهضت حسینی را در ایام محرم و صفر برگزار کرد.

فاضلی افزود: مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان قصد دارد این جشنواره ها و دوره های آموزش مجازی را در همه دانشگاه های کشور با مشارکت دفاتر نهاد و همچنین معاونت های دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ها برگزار کند.

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان یکی از مراکز تولید محتوای فرهنگی، سیاسی، معرفتی و مهارتی در فضای مجازی است که خدمات رایگان آموزشی را به صورت شبانه روزی و از طریق اینترنت ارائه می‌دهد و تاکنون بیش از ۳۲۸ هزار دانشجو و استاد دانشگاه در این سامانه عضو شده‌اند.

وی گفت: فهرست نفرات برگزیده در آدرس اینترنتی Ec.nahad.ir منتشر شده است.