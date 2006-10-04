ترنس هاوارد نقش خواننده مطرح كانتري را احياء مي كند

به گزارش خبرنگار مهر، اين هنرپيشه كه به پاس بازي در فيلم " Hustle and Flow" " نامزد دريافت جايزه اسكار شد در فيلم جديدش بار ديگر در برابر دوربين كريگ بريور قرار مي گيرد.



هنرپيشه 37 ساله فيلم هاي " تصادف" و " چهاربرادر " در پروژه جديدش نقش بسكتباليستي را بازي مي كند كه پس از ناكامي در راه يافتن به لينگ هاي اصلي ، موسيقي را در پيش مي گيرد. او پس از نقل مكان به نشويل به يكي ازچهره هاي مطرح موسيقي كانتري تبديل مي شود و در سالهاي 1966 تا 1984 ركورد جديدي در اين عرصه برجاي مي گذارد به طوري كه از 54 آهنگ وي 51 اثر در فهرست ده آهنگ پرفروش قرار مي گيرد.



هاوارد در حال حاضر سرگرم بازي در فيلم "يك هفته بهاري در بوسني" ريچارد شپرد است . اين اثر بر اساس مقاله اسكات اندرسون خبرنگار مجله اسكواير ساخته مي شود و شرح حال ماجراجويي هاي اين خبرنگار و دوستانش را در به دام انداختن يكي از مجرمان جنگ بوسني روايت مي كند؛ ماجرايي كه به سيا ختم مي‌شود.

