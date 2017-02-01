ایران و عراق پای میز سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، در راستای گسترش روابط اقتصادی ایران و عراق، نمایندگان وزارت بهداشت کشورمان تفاهم نامه همکاری ای را در حضور دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق، با نمایندگان وزارت بهداشت این کشور به امضا رساندند.

دکتر اوحدی دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق با اشاره به ظرفیت های فراوان برای توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق گفت: یکی از بخش های مهمی که هم در حوزه فنی و هم در حوزه صادرات محصول می تواند به این امر کمک کند، بخش سلامت و بهداشت و درمان است.

وی اقزود: امروز به همت دکتر هاشمی وزیر بهداشت و دکتر اسدی لاری قائم مقام وی در امور بین الملل وزارت بهداشت، تفاهم نامه همکاری ای بین وزارت بهداشت کشور و مسوولان وزارت بهداشت عراق به امضا رسید که امیدواریم جدیت وزارت بهداشت با توجه به تفاهم نامه خوب امروز، شروع جدی ای برای پیگیری موافقت های امضا شده باشد.

دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق با اشاره به عدم پیگیری پیگیری تفاهم نامه های به امضا رسیده به عنوان یکی از مشکلات در حوزه توسعه روابط با کشورهای مختلف خاطرنشان کرد: امروز یک جدول زمانبندی با توافق طرفین طراحی شد که می تواند پشتوانه مناسبی برای تحقق اهداف تعیین شده باشد؛ بر اساس این جدول زمانبندی مقرر شده تا به صورت هفتگی کار گروه های پیگیری این تفاهم نامه تشکیل شود.

اوحدی با ذکر این نکته که حضور دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق در جلسه امضای این تفاهم نامه بیانگر پشتیبانی جدی از این موضوع است خاطرنشان کرد: از ۶ کارگروه ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق دو کارگروه گردشگری و نیز کارگروه بهداشت و سلامت مربوط به حوزه سلامت است تا بتوانیم با پشتیبانی دولت به صورت تخصصی و فنی آسیب ها و موانع موجود را شناسایی و برطرف کنیم و از این طریق زمینه را برای ایجاد روابط بیشتر آماده نماییم.

دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق با اشاره بازار دارویی کشورهای منطقه در چند سال اخیر عنوان کرد: عراق در پنج سال گذشته به طور متوسط سالیانه حدود یک میلیارد و دویست میلیون دلار دارو به کشور خود وارد کرده است و ما امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی های انجام شده، سهم مناسبی از این ظرفیت بزرگ را در اختیار بگیریم.

وی با اشاره به تدوین سند راهبردی به عنوان یکی از اهداف تشکیل کارگروه های تخصصی در ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران، عراق و سوریه یادآور شد: تاکید دکتر جهانگیری، معاون اول رییس جمهور و رئیس ستاد بر تعیین چشم اندازهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت روابط است و بر این اساس آنچه امروز می توانیم به عنوان رقم صادرات غیرنفتی به این کشورها ذکر کنیم، قابل قبول رضایت بخش نیست و امیدواریم بتوانیم اهداف کمی و کیفی این چشم اندازها و راهکارهای رسیدن به آن را تبیین و تدوین بکنیم و با نظارت صحیح، شاهد اجرایی شدن آنها باشیم.

اوحدی در در پایان یادآور شد: در حال حاضر حدود ۹۷ درصد داروهای مصرفی کشور، در داخل کشور و با کیفیت قابل رقابت با کشورهای دیگر تولید می شود و ما باید با برنامه ریزی های مناسب این ساختار را گسترش دهیم.