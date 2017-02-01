به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عراقی ظهر چهارشنبه در جریان سفر به لرستان در جمع خبرنگاران گفت: طی سه سال اخیر ۱۰۳ شهر در کشور گازرسانی شده اند.

وی بیان کرد: تعداد روستاهای گازرسانی شده تا قبل از آغاز دولت یازدهم ۱۴ هزار و ۳۲۹ بوده در حالی که در مجموع طی سه سال اخیر هفت هزار و ۴۶۳ روستا گازرسانی شده است.

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران یادآور شد: برنامه داریم حداقل هرساله پنج هزار روستا را گازرسانی کنیم که به طور معمول طرح گازرسانی به سه هزار و ۷۰۰ روستا محقق می شود.

عراقی بیان کرد: روزانه ۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز مصرف می کنیم که همین میزان نیز تولید داریم.

وی افزود: در کشور ۳۰۰ هزار کیلومتر شبکه گاز داریم که از این میزان ۳۰ هزار کیلومتر شبکه فشار قوی است.