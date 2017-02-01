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۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۱۱

معاون وزیر نفت خبر داد:

روزانه ۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز در کشور مصرف می‌شود

روزانه ۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز در کشور مصرف می‌شود

خرم‌آباد- معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از مصرف روزانه ۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عراقی ظهر چهارشنبه در جریان سفر به لرستان در جمع خبرنگاران گفت: طی سه سال اخیر ۱۰۳ شهر در کشور گازرسانی شده اند.

وی بیان کرد: تعداد روستاهای گازرسانی شده تا قبل از آغاز دولت یازدهم ۱۴ هزار و ۳۲۹ بوده در حالی که در مجموع طی سه سال اخیر هفت هزار و ۴۶۳ روستا گازرسانی شده است.

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران یادآور شد: برنامه داریم حداقل هرساله پنج هزار روستا را گازرسانی کنیم که به طور معمول طرح گازرسانی به سه هزار و ۷۰۰ روستا محقق می شود.

عراقی بیان کرد: روزانه ۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز مصرف می کنیم که همین میزان نیز تولید داریم.

وی افزود: در کشور ۳۰۰ هزار کیلومتر شبکه گاز داریم که از این میزان ۳۰ هزار کیلومتر شبکه فشار قوی است.

کد مطلب 3894064

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