مایه کوبی رایگان ۳۷۱۰۰۰ راس دام سبک در گیلانغرب علیه تب برفکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین حیدری امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیش از ۳۷۱ هزار راس دام سبک علیه بیماری تب برفکی در سطح این شهرستان مایه کوبی شده اند که از این تعداد بالغ بر ۲۷۰ هزار راس دام ثابت شهرستان و مابقی متعلق به جمعیت عشایر کوچ رو است.

وی بیان داشت: از این تعداد واکسیناسیون تعداد ۱۰۰ هزار راس با توان بخش خصوصی ومابقی آن توسط این شبکه واکسینه شده است.

این مقام مسئول افزود: البته معمولا تعداد واکسیناسیون انجام گرفته از رقم پیش بینی شده بیشتر می شود، در سالیان گذشته حتی این تعداد از ۴۵۰ هزار راس نیز گذشته است.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان گیلانغرب یادآور شد: گیلانغرب جزو معدود شهرستان هایی است که ییلاق و قشلاق آن در خود شهرستان قرار دارد و علاوه بر دام های ثابت پذیرای دام های عشایر از دیگر مناطق استان و حتی استان های همجوار نیز هست.

دکتر حیدری با بیان اینکه جمعیت دامی ۱۴۸ واحد در شهرستان گیلانغرب به طور رایگان علیه بیماری تب برفکی مایه کوبی شده اند، تصریح کرد: ۳۰ واحد دیگر با جمعیت ۶۰ هزار راس باقی مانده که تا پایان بهمن ماه جاری به اتمام می رسد.

وی تب برفکی را یک بیماری ویروسی واگیردار دامی عنوان کرد و ادامه داد: این بیماری در صورت بروز ضرر اقتصادی زیادی به بار می آورد و تلفات آن نیز بیشتر در دام های جوان اتفاق می افتد.

این مقام مسئول با اشاره به علایم این بیماری، تب، افسردگی، بی اشتهایی و زخم در دهان را از علائم این بیماری برشمرد.

دکتر حیدری خاطرنشان کرد: این بیماری در زبان محلی به نام هایی همچون شلگه، تبقه یا لنگش معروف است و با کاهش تولید شیر و گوشت و تلفات در دام همراه است.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان گیلانغرب اساسی ترین و مهمترین راه پیشگیری و کنترل این بیماری را اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای دانست و افزود: جلوگیری از ورود دام آلوده، ضد عفونی وسائل نقلیه، همکاری با اجرای واکسیناسیون جهت پوشش صددرصدی واکسن و عدم برداشت کود از مناطق آلوده از مهمترین این اقدامات است.

وی مناسب ترین مواد ضدعفونی کننده اماکن نگهداری دام ها را آهک، سود سوز آور و فرمالین ۵ درصد بیان کرد و گفت: از این مواد که بیشتر در دسترس دامداران قرار دارد می توان برای ضدعفونی واحدهای دامداری استفاده کرد.