به گزارش خبرنگار مهر، از امشب ۱۳ بهمن شبکه سه سیما برنامه «شرایط خاص» را روی آنتن می‌برد که عوامل برنامه صبحگاهی «حالا خورشید» در تولید آن نقش دارند.

همچنین رضا رشیدپور که به دلیل ناراحتی جسمانی مدتی در برنامه «حالا خورشید» حضور نداشت امشب ساعت ۱۹:۳۰ اجرای برنامه «شرایط خاص» را برعهده خواهد داشت.

این برنامه که امشب اولین قسمت آن پخش می‌شود ساختار گفتگومحور دارد و هر شب در دهه فجر میزبان شخصیت‌های سیاسی خواهد بود.

از آنجا که پزشکان تشخیص داده‌اند که تا مدت یک ماه رشیدپور در برنامه‌های سنگین حضور نداشته باشد وی در این مدت در برنامه صبحگاهی اجرا نخواهد داشت و مجری «شرایط خاص» خواهد بود که به گفته وی، حال و هوایی شبیه «دید در شب» دارد.