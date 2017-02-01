اعتماد به آمریکا در همه حال خیانت به ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود نبویان ظهر چهارشنبه، در یادواره شهدای روحانی اران و بیدگل در محل مصلای نماز جمعه این شهرستان افزود: کسانی که مدعی ارتباط با آمریکا هستند اصولشان در تعارض با دین اسلام است و کارشان خیانت است.

وی با اشاره به متن آماده شده توسط گروهی به نام برجام گفت: بیش از یک سال است ایران به تعهدات خود عمل کرده ولی آمریکا به هیچ کدام از تعهدات خود عمل نکرده است.

نمایند مردم تهران در دوره نهم، به خسارات ناشی از برجام اشاره کرد و افزود: آمریکا در قرارداد موسوم به FATF نام سردار قاسم سلیمانی را ذکر کرده و گفته بود هر زمان او را تحویل دادید روابط بانکی آزاد خواهد شد.

وی تاکید کرد: حتی اگر این شرط را توسط ایران اجرا شود آمریکا به وعده خود عمل نخواهد کرد و تحریم‌ها و دشمنی‌ها کماکان پا بر جا خواهد بود.

نبویان تصریح کرد: بعد از برجام به گوش ما خواندند ملت ایران عزت پیدا کرده است، در صورتی که به هیچ وجه چنین چیزی نیست، الان مردم ایران را تروریست می‌خوانند.

وی گفت: نخستین بار است در حوزه توافقات هسته ای، از سوی آمریکا بدعتی به نام کمیسیون مشترک بنا گذاشته و ۱۶ کارکرد برای آن تعریف شده است که در ۱۵ مورد آن نیاز به اجماع آرا برای تصمیم گیری داشت و تنها موردی که برای آن اجماع لازم نیست، بازرسی تاسیسات هسته‌ای ایران بود.

نمایند مردم تهران در دوره نهم در ادامه با تبریک سالروز پیروزی انقلاب با بیان این که دعوای غرب و آمریکا به خاطر اسلامی بودن نظام است اظهار کرد: بعد از این همه لبخندی که به آمریکا زده شد، همین چند روز پیش قانونی را وضع کردند که ایرانی‌ها را تروریست می‌دانست و از ورود آنها به آن کشور جلوگیری می‌کرد.

وی، اسلامی بودن انقلاب را اولین و اصلی ترین ویژگی آن دانست و اضافه کرد: اسلامی که مدنظر انقلاب اسلامی است، اسلام انقلابی و اسلام ناب محمدی است، نه آن چیزی که تفکر داعش از دل آن خروج می‌کند.

امام جمعه آران و بیدگل هم در این یادواره با تبریک آغاز دهه فجر و سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: این ایام فرصتی برای بیعت مجدد با آرمان‌های شهداست.

آیت الله سید محمد موسوی یادواره شهدا را موجب درس گرفتن از سیره شهدا دانست و اضافه کرد: شهدای روحانی با قلم خون رساله علمیه خود را نوشتند و با پرواز به آشیان قدس به همه ما پرواز در فضای هستی را یاد دادند.

وی گذشتن از تعلقات و دلبستگی‌ها را از جمله ویژگی‌های شهدا یاد کرد و افزود: ما نیز باید سیره شهدا را ادامه دهیم تا مگر در بزم بهشتی آنان مهمان باشیم.

موسوی خطاب به حوزه‌های علمیه گفت: امروز هم باید در مصاف انقلاب اسلامی با استکبار حوزه‌های علمیه در خط مقدم باشد.

وی انقلابی ماندن حوزه علمیه را ضروری توصیف کرد و ادامه داد: چنانچه حوزه از آرمان‌ها فاصله بگیرد تجربه تلخ انحراف و نفوذ به وجود خواهد آمد، همان طور که در انقلاب مشروطه با کنار رفتن روحانیان این انقلاب سر از استبداد رضاخانی درآورد.