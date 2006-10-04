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۱۲ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۰۳

به دليل ايجاد تحول از طريق گفتگو و تساهل؛

جايزه صلح گاندي به اسقف اعظم توتو اعطا شد

جايزه صلح گاندي به اسقف اعظم توتو اعطا شد

نخست وزير هندوستان اعلام كرد: به منظور تجليل و قدرداني از تلاشهاي اسقف اعظم دسموند توتو در راستاي تحول سياسي و اقتصادي از طريق گفتگو و تساهل جايزه صلح گاندي به وي تعلق مي گيرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آي اي ان اس، اسقف اعظم دسموند توتو، روحاني بازنشسته انگليكن در آفريقاي جنوبي است كه به عنوان فعال حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل شهرت دارد.

مانموهان سينگ نخست وزير تركيه كه براي يك ديدار سه روزه به آفريقاي جنوبي سفر كرده است پس از سخنراني افتتاحيه در يك نمايشگاه دائمي به مناسبت صد و سي و هفتمين سالگرد تولد گاندي سخنراني و دسموند توتو را به عنوان برنده اين جايزه اعلام كرد.

وي گفت: اسقف اعظم توتو دنباله رو ديدگاه اشاعه و گسترش صلح بوده و به دليل تلاشهاي ارزشمند وي در راستاي تحول اجتماعي و سياسي از طريق گفتگو و تساهل كه از ارزشهاي حقيقي گاندي است، دولت هندوستان تصميم گرفته جايزه صلح گاندي را به وي اعطا كند.

کد مطلب 389409

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