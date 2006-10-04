جايزه صلح گاندي به اسقف اعظم توتو اعطا شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آي اي ان اس، اسقف اعظم دسموند توتو، روحاني بازنشسته انگليكن در آفريقاي جنوبي است كه به عنوان فعال حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل شهرت دارد.

مانموهان سينگ نخست وزير تركيه كه براي يك ديدار سه روزه به آفريقاي جنوبي سفر كرده است پس از سخنراني افتتاحيه در يك نمايشگاه دائمي به مناسبت صد و سي و هفتمين سالگرد تولد گاندي سخنراني و دسموند توتو را به عنوان برنده اين جايزه اعلام كرد.

وي گفت: اسقف اعظم توتو دنباله رو ديدگاه اشاعه و گسترش صلح بوده و به دليل تلاشهاي ارزشمند وي در راستاي تحول اجتماعي و سياسي از طريق گفتگو و تساهل كه از ارزشهاي حقيقي گاندي است، دولت هندوستان تصميم گرفته جايزه صلح گاندي را به وي اعطا كند.