محمود فکری: «استقلال» اعتبار فوتبال آسیاست

به گزارش خبرنگار مهر، محمود فکری از جمله پیشکسوتان استقلال است که طی سال‌های زیاد حضورش در این تیم بالا و پایین با پیراهن آن زیاد دیده و افتخارات فراوانی با این تیم کسب کرده است. فکری از جمله بازیکنانی بود که در جام باشگاه های آسیا هم ارائه دهنده بازی‌های خوب و تاثیر گذار برای این تیم بود. وی در گفتگو با مهر به بهانه اولین دیدار آسیایی تیم سابقش مقابل السد توضیحاتی ارائه داده است.

* خبرگزاری مهر - نوزدهم بهمن تیم سابق شما باید مقابل السد بازی کند تا برنده این بازی به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا صعود کند. در باره این بازی چه توضیحی دارید؟

- فکری: چند سال است که استقلال یا اصلا در آسیا نیست و یا حضور نصفه و نیمه دارد. نام این تیم در آسیا بزرگ است. بهرحال استقلال جزو پر افتخار ترین تیم های قاره کهن است و حتی می‌توان گفت اعتبار فوتبال آسیا است. حیف است که این تیم در لیگ قهرمانان آسیا حضور نداشته باشد. من امیدوارم که از سد این تیم که البته بازی سختی هم است عبور کرده و بتوانیم این تیم را در دور گروهی رقابت ها مشاهده کنیم.

* السد تیم پولدرای است و بازیکنان خوبی هم در اختیار دارد. حتی ژاوی بزرگ هم در این تیم بازی می‌کند. این چقدر کار را برای تیم سابق شما سخت می‌کند؟

- این موضوع مثل شمشیر دو لبه است. هم می‌تواند به ضرر تیم ما باشد و هم می‌تواند به سود تیم ما باشد. فقط کافیست که بازیکنان ما مقابل بازیکنان بزرگ تیم مقابل مثل ژاوی انگیزه بگیرند. آنوقت است که کار برای السد خیلی سخت می شود. شانس استقلال را برای پیروزی در این بازی اصلا کم ندانید. به نظر من شانس ما به مراتب بیشتر از حریف است. به خصوص که هواداران هم اسلحه پنهان تیم ما هستند. آنها به بازیکنان ما انگیزه‌های مضاعف می‌دهند.

* شما چند دوره در جام باشگاه‌های آسیا شرکت کردید؟

- دورانی که ما فوتبال بازی می‌کردیم معمولا هر سال در این مسابقات بودیم. دیگر عادت داشتیم در آسیا بازی کنیم. آنقدر بازی کردیم که تعداد ادوار آن از دست مان در رفته است.

* خاطره خاصی از این بازی‌ها دارید که برای ما بگویید؟

- بازی استقلال و دالیان در تهران که یک گل از ۴۰ متری به دالیان زدم و این گل از یاد هواداران نمی‌رود. البته من گل زن سنتی استقلال به تیم الاتحاد عربستان بودم. از این طرف من برای استقلال گل می زدم و محمد نور هافبک تیم الاتحاد هم همیشه به ما گل می زد.

* با توجه به محرومیت استقلال از نقل و انتقالات، منصوریان گزینه دیگری به جز استفاده از بازیکنان جوانش در این مسابقات ندارد. به نظر شما بازیکنان جوان و کم سن و سال استقلال با وجود این که در لیگ خیلی خوب کار کرده‌اند، می‌توانند در دیدار با السد هم بار این تیم را بکشند؟

- استقلال جوانان خیلی خوبی دارد و هر کدام از آنها آینده‌ای بسیار روشن دارند. درست که آنها اغلب بازیکنان جوان هستند، اما بازیکنان میدان ندیده ای نیستند. همه آنها سوابق روشنی در تیم های ملی رده پایه دارند. ضمن این که بازی کردن در تیم بزرگ استقلال به این بازیکنان اعتبار و ارزش داده و باعث شده تجربه آنها بالا برود.

* این روزها بهترین بازیکن استقلال با پیراهنی برای این تیم بازی می‌کند که سالها بر تن شما بوده و دست بر قضا در پست شما است و ویژگی مشترکش با شما هم شوت‌هایی است که می‌زند. در خصوص امید ابراهیمی و نقش او در استقلال صحبت کنید.

- نقش امید ابراهیمی را خودش با عملکردش نشان می دهد. در بازی مقابل استقلال خوزستان دیدیم که او نبود و چه اتفاقی برای تیم افتاد. تیم بدون ابراهیمی مثل تسبیحی بود که نخ نداشت. از نقش محوری او در تیم نمی شود راحت گذشت.

* شاید این سئوال جنبه فان داشته باشد. اما پاسخ شما به آن جالب است. شوت‌های امید ابراهیمی یا شوت‌های محمود فکری؟

- (با خنده می گوید) هنوز خیلی مانده تا امید ابراهیمی مثل من شوت بزند... اما از شوخی که بگذریم یک فرق بین شوت‌های من و ابراهیمی بود. شوت‌های من چاشنی قدرتش بیشتر بود اما شوت های ابراهیمی قدری فنی تر است. امیدوارم شاهد شوت های قدرتی تر از او باشیم. امیدوارم هم در بازی مقابل السد شاهد درخشش او باشم و هم به خصوص شاهد باشیم که او در دربی هم گل بزند. مثل گلی که من در دربی زدم.

* یک بازیکن جوان دیگر هم در پست شما بازی می‌کند که این روزها تبدیل به جوان اول استقلال شده. منظورم امید نور افکن است. بازی او را چطور آنالیز می‌کنید؟

- نورافکن هم یک بازیکن جوان و بسیار آینده دار است و من امیدوارم کارش را با همین روند ادامه دهد. او می‌تواند به زودی یکی از بهترین هافبک های میانی فوتبال ما باشد.

* حاضرید یک نتیجه برای این بازی پیش بینی کنید؟

امیدوارم استقلال بازی را با حساب دو بر صفر ببرد. ضمن این که یک صحبت خاص هم با هواداران تیم دارم. به عنوان بازیکنی که سالها برای این تیم بازی کرده و کاپیتانش بوده به همه هواداران توصیه می کنم اختلافات را کنار گذاشته و در این روزها و به خصوص در روز بازی با السد تنها به فکر حمایت از تیم باشند. بازیکنی بودم که تعداد زیادی بازی در جام باشگاه های آسیا کرده ام و می دانم حضور هوادار چه نقشی در نتیجه تیم دارد. پس لطفا به ورزشگاه بیایید و تیم خودتان را حمایت کنید.