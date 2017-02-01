یک میلیون و ۷۸۰ هزار ایرانی خون اهدا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بشیر حاجی بیگی افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه ۹۵، دو میلیون و ۲۲۱ هزار و ۵۶۳ نفر جهت اهدای خون به مراکز انتقال خون سراسر کشور مراجعه کرده اند که از این تعداد یک میلیون و ۷۸۰ هزار و ۵۸۴ نفر موفق به اهدای خون شده اند که در استان‌های تهران، فارس و خراسان رضوی بیشترین میزان اهدای خون را داشته‌ایم.

مدیرکل روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران ادامه داد: اهدای خون در کشور نسبت به ۱۰ ماهه مشابه سال گذشته ۱.۶۶ درصد رشد داشته است.

وی همچنین از توزیع بیش از ۳ میلیون واحد خون و فرآورده های آن به مراکز درمانی و بیمارستانی کشور خبر داد و گفت: طی ۱۰ ماه گذشته ۳ میلیون و ۹۰ هزار و ۸۲۴ واحد خون و فرآورده های آن شامل گلبول قرمز فشرده شده، پلاکت و پلاسما در مراکز درمانی و بیمارستانی کشور توزیع شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۱ درصد افزایش داشته است.

حاجی بیگی گفت: طی ۱۰ ماه سال جاری بانوان استان‌های لرستان، مرکزی و سیستان و بلوچستان بالاترین میزان شاخص اهدای خون بانوان را در کشور داشته اند.

وی افزود: شاخص اهدای خون مستمر در استان سمنان نزدیک ۷۱.۵ درصد است و بعد از استان سمنان شاخص اهدای خون مستمر در استان‌های کردستان ۶۷ درصد و سیستان و بلوچستان ۶۲ درصد است.