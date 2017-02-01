جرائم دیرکرد پرداخت بیمه تا آبان امسال بخشیده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود یارعلی زاده ظهر امروز در نشست خبری اظهار کرد: برابر اصل ۲۹ قانون اساسی که برخورداری از تأمین اجتماعی را حق همگانی دانسته سازمان تأمین اجتماعی برای احقاق آن ولو به اندازه بخشی از جامعه که در کشور حدود ۴۲ میلیون نفر هستند، تشکیل شده است.

وی افزود: یک سازمان درآمدهزینه ای است که از اعتبارات دولتی استفاده نمی کند و از درآمدهای ارزی، گمرکی و مالیاتی نیز هیچ سهمی ندارد و صرفا منابع سازمان تأمین اجتماعی از محل حق بیمه هایی است که از کارگاه ها به عنوان حق کارگز و سهم کارفرما دریافت می کند.

مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان تصریح کرد: بخش بیمه ای، درمانی و اقتصادی سه بخش سازمان تأمین اجتماعی است که از دریافتی های حق بیمه باید تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت خود را انجام دهد.

یارعلی بیان کرد: ۹۷ درصد درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی استان خوزستان از محل سهم کارگر و کارفرما است و به صندوق واریز می شود. همچنین پوشش کشوری ۵۴ درصد و در خوزستان ۵۹ درصد است.

وی عنوان کرد: برای انجام تعهدات خود نیازمند دریافت ۹۷ درصد حق بیمه را دارد ولی برای دریافت این حق با مدیرکل بازرسی استانداری، کارگروه تسهیل و غیره که حکم بازدارندگی دارد روبرو می شویم.

مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان گفت: در کسب درآمدهای حق بیمه خود با چنین چالش هایی مواجه هستیم و کارگاه هایی را به ما پیشنهاد می کنند که باید حق بیمه را برداشت کنیم ولی آنقدرها هم که باید، پررونق نیست و بیشتر برای این معرفی می شود تا مالکیت آن را به تأمین اجتماعی واگذار کنند.

یارعلی زاده ادامه داد: در خوزستان با وجود اینکه قطب صنعت، کشاورزی، سد و پتروشیمی هستیم ولی ضریب پشتیبانی ۴.۹۸ درصد است. این ضریب پایین نیز به دلیل عدم اشتغالزایی و بازنشستگی های پیش از موعد است.

وی با اشاره به کاهش شاخص تاب آوری سازمان گفت: با وجود تمام این کمبودها در بعد فرهنگی همچنان فعال هستیم و اولین المپیاد ورزشی بانوان کارگر کشور در آبادان برگزار شد و در بعد اقامه نماز نیز جزو ادارات برتر شناخته شدیم.

مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان درخواست کرد: از تمامی کارفرمایان و کارگاه ها درخواست داریم تا تقاضای بخشودگی جرائم خود را در دبیرخانه شعب اجرایی را در شهرستان های مختلف ثبت کنند و در کمیته ها بتوانند از مزایای موجود بهره مند شود. حدود ۶۰۰ میلیارد تومان جرائم دیرکرد پرداخت بیمه و ارائه لیست را از دوش کارفرمایان و کارگاه های استان برداریم.

یارعلی زاده با اشاره به اینکه این بخشودگی چند مؤلفه دارد، بیان کرد: یک شرکت داریم که ۹۴ میلیارد تومان جرائم دیرکرد دارد و بخشودگی هیچ ارتباطی با مبلغ ندارد. تمامی جرائمی که تا ۸ دی ماه ۹۵ متوجه کارگاه شده باشد مشمول بدهکاران می شود.

وی با اشاره به اینکه دوره بازه زمانی مشخصی برای بخشودگی تعریف و تعیین نشده عنوان کرد: برای برخورداری از بخشودگی باید سه دلیل باشد اول اینکه دوره ای که دچار مشکل شده و قادر به پرداخت نبوده باید به دلیل تحریم اقتصادی، حوادث طبیعی (خشکسالی، سرمازدگی و ...) و نوسانات ارزی باشد.

مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان با اشاره به بهبود فضای کسب و کار به عنوان یکی از اهداف این بخشودگی ها گفت: بخشنامه این بخشودگی ها صادر شده و کارفرمایان و کارگاه ها به شعبات سراسر استان مراجعه و حتما از مزایای آن استفاده کنند.

یارعلی خبر داد: بخشودگی جرائم از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد شامل کارفرمایان و کارگاه ها می شود. اگر اصل بیمه را یکجا یا ۱۲ قسطه را پرداخت کند آن وقت از بخشودگی ۱۰۰ درصد جرائم بهره مند می شود.