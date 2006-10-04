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۱۲ مهر ۱۳۸۵، ۱۲:۴۳

خطاب به نمايندگان مجلس عنوان شد:

قانون مسكوت مانده تشكيل و ساختار وزارت رفاه اجرايي شود / ادغام وزارت رفاه بر حجم مشكلات مي افزايد

قانون مسكوت مانده تشكيل و ساختار وزارت رفاه اجرايي شود / ادغام وزارت رفاه بر حجم مشكلات مي افزايد

مديركل دبيرخانه شوراي عالي رفاه از نمايندگان مجلس خواست به جاي انحلال يا ادغام وزارت رفاه و تامين اجتماعي ، تلاش كنند قانون تشكيل و ساختار اين وزارتخانه كه 4 سال است مسكوت مانده اجرايي شود.

دكتر محمد جواد نيك فكر در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: بايد از نمايندگان مجلس سئوال شود كه آيا دلايل ايجاد وزارت رفاه منتفي شده كه اكنون در فكر ادغام و انحلال آن برآمده اند. تجربه 25 سال گذشته از ادغام و يا انحلال وزارتخانه ها نشان مي هد كه اين اقدامات همراه با هزينه هاي كلان بوده كه در نهايت منجر به افزايش كارآيي نشده است.

وي گفت: به عنوان مثال ادغام بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و تشكيل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي باعث شد كه در عمل بحث درمان زير سئوال برود و عمده وقت و بودجه اين وزارتخانه صرف آموزش پزشكي شود. در حالي كه آموزش بر عهده وزارت علوم و تحقيقات است.

نيك فكر به طرح نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي اشاره و تصريح كرد: اگر چه از نظر كارشناسان اين طرح كاملا پخته نبوده اما بايد اشكال آن برطرف شود ، نه اينكه صورت مسئله پاك شود.

مديركل دبيرخانه شواري عالي رفاه با اشاره به اينكه هم اكنون وزارت بهداشت در خدمات دهي به مردم با مشكلات اساسي مواجه است ، افزود: چگونه مي شود مباحث درماني و بيمه اي را مجددا از وزارت رفاه به وزارت بهداشت و درمان بازگرداند.

نيك فكر گفت: اگر نمايندگان مجلس در صدد كوچك سازي دولت هستند به جاي حذف وزارت رفاه بايد تلاش كنند هزينه هاي دولت كاهش پيدا كند و همچنين برهزينه كرد اعتبارات نيز نظارت بيشتري صورت دهند.

کد مطلب 389414

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