روستای همت آباد به دلیل شیوع آنفلوآنزا تا ۱۴ روز قرنطینه شد

شهرام موحدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بدنبال شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در اصفهان تاکنون شش کانون آلوده شناسایی شده است.

وی بیان داشت: اصفهان، نجف آباد، خمینی شهر، فلاورجان، لنجان و بویین و میاندشت از کانون‌های شناسایی شد.

مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر روستای همت آباد در شهرستان نجف آباد تا ۱۴ روز در قرنطینه کامل رفته است، افزود: این تنها روستایی است که قرنطینه شده است که آن هم به خاطر عدم سرایت به روستاهای کناری آن بوده است.

وی با بیان اینکه روستای همت آباد به دلیل اینکه طیور بومی آن مبتلا به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان شده است، به طور کامل قرنطینه شد، ادامه داد: این روستا به مدت ۲۱ روز در قرنطینه خواهد بود.

موحدی که علت شیوع آنفلوانزای فوق حادگان پرندگان را در این استان، وجود پرندگان مهاجر دانست که با باز شدن آب زاینده رود تعداد زیادی به این استان آمدند، ادامه داد: در حال حاضر توانستیم این بیماری را به خوبی کنترل کنیم به طوری که با اطمینان به مردم می گویم از خرید تخم مرغ و مرغ نگران نباشند.

وی اضافه کرد: مرغ و تخم مرغ را تنها از مراکز مطمئن که مهر دامپزشکی بر روی آن درج شده است، خریداری شود.

مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان تصریح کرد: در هر گرم مدفوع پرنده بیمار حدود یک میلیارد ویروس وجود دارد که برای جلوگیری از انتقال آن باید دقت شود.

وی بیان داشت: با توجه به ورود پرندگان مهاجر به استان لازم است مردم از خرید و فروش هر نوع پرنده آزاد پرواز، زینتی، آبزی پرور و حتی بومی خودداری کنند.