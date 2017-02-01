ساخت استادیوم ۱۵ هزار نفری اولویت خراسان جنوبی نبود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر پرویزی صبح چهارشنبه در دیدار با قائم مقام رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با اشاره به مشکلات مطرح شده برای اشتغال جامعه ایثارگران استان، اظهار داشت: محدودیتهای موجود در کشور کار در این حوزه را مقداری سختتر کرده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای حضور در استان پیگیریهایی برای اشتغال جامعه ایثارگری استان انجام شده است، اظهارامیدواری کرد: با اقدامات انجام شده بتوان بخشی از این افراد را سامان دهی و بکارگیری کنیم.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در سامان دهی گلزار شهدا تلاش میشود ابتدا پروژههای نیمه تمام تکمیل شود، عنوان داشت: خانواده شهدا نسبت به اینکه برخی از پروژهها سالها نیمه تمام رها شده معترض هستند به همین دلیل تلاش میشود که پروژههای نیمه تمام گلزارهای شهدا را تا پایان سال مالی جاری به اتمام برسانیم.
پرویزی اضافه کرد: برای حل مشکلات رفاهی ایثارگران نیز باید به خراسان جنوبی توجه ویژهای شود.
مشکلات آبی خراسان جنوبی از مرز بحران گذشته است
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هر اعتباری که برای استان گرفته میشود برای حوزه آب هزینه میشود، بیان داشت: مشکلات استان در این حوزه از مرز بحران هم میگذرد و نمیتوانیم منتظر اعتبارات باشیم بنابراین تمام برنامه خود را در این حوزه گذاشتهایم.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ابلاغ ۱۳۰ میلیارد تومان از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای استان، عنوان داشت: بخش مهمی از این اعتبار برای آب و راه بود و اگر فضا فراهم شود به طور حتم برای حل مشکلات جامعه ایثارگری نیز کمک میشود.
پرویزی با انتقاد از وجود بسیاری از سالنهای ورزشی بلااستفاده در استان، افزود: در حال حاضر برخی مجموعههای ورزشی در استان داریم که حتی پول آب و برق ان را نداریم و دنبال این هستیم که حتی آنها را به صورت رایگان به مجموعههای دیگر واگذار کرده تا با هزینه خودشان اداره شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در استان دهها سالن ورزشی وجود دارد اما ظرفیت بهره برداری حتی به ۲۰ درصد هم نمیرسد، بیان داشت: بیشتر سالنهای ورزشی استان تنها ادارات از آن استفاده میکنند و صبحها ظرفیت آن خالی است.
استاندار خراسان جنوبی با انتقاد از ساخت استادیوم ۱۵ هزار نفری در استان بدون جانمایی مناسب، گفت: ساخت این پروژه اولویت استان نبوده و حتی یک تیم نداریم که دو هزار تماشاگر داشته باشد این در حالی است که هزینههای نگهداری آن خیلی بالا است.
پرویزی با اشاره به اینکه برای این پروژه جانمایی خوبی نشده و در مسیر سیل ساخته شده است، بیان کرد: در همین راستا برای این پروژه امسال ۵۰۰ میلیون از مدیریت بحران اختصاص داده شده است.
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