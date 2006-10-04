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۱۲ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۵۶

سمير جعجع لبنانيها را به آرامش دعوت كرد

در پي بروز اختلافات و مشاجرات لفظي در بين گروههاي مختلف لبناني، رئيس هيئت اجرايي نيروهاي لبنان(فالانژيستهاي سابق) تمام گروهها را به آرامش درگفتار دعوت كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه لبناني السفير،‌ سمير جعجع درهمان حال آرامش در گفتار را روشي منطقي و متعادل و بسيار روشن دانست .

وي تصريح كرد : آرامش درگفتار اين مجال را به گروه ديگرمي دهد تا درمورد ديدگاهش فكر كند.

رئيس هيئت اجرايي نيروهاي لبناني ياد آور شد : ممكن است از اين طريق اين گروه برخي مواضع خود را تغيير دهد و در رفتار خود تجديد نظر كند درحالي كه اظهارات تنش زا هيچ نتيجه اي را به همراه نخواهد داشت .

سمير جعجع اين اظهارات را در ديدار با جمعي از مسئولان مناطق درنيروهاي  لبناني (فالانژيستهاي سابق) عنوان كرد .

لازم به ذكر است كه اخيرا نخست وزير لبنان،همه لبناني ها را به اتخاذ مواضعي آرام براي حل مشكلات موجود به منظور حفظ وحدت و همبستگي دعوت كرد. 

سنيوره تاكيد كرد كه لبناني ها درنهايت هيچ گزينه اي به جزاتخاذ مواضع اساسي كه بروحدت و يكپارچگي آنان تاكيد دارد و از لبنان حمايت مي كند، ندارند.

وي همچنين گفت : دربرابرلبناني ها راهي به جزهمكاري فيمابين و رسيدن به نقاط مشترك وجود ندارد.

نخست وزيرلبنان خاطرنشان كرد: "توافق لبناني ها برسرمسائل و موضوعات موجود بيش از اختلافاتشان است و اين اختلافات هم برسرديدگاه هاي آنان است كه امري صحيح است و ما را برآن وا مي دارد كه مسيردرست و مثبتي را انتخاب كنيم".

کد مطلب 389415

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