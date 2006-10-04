سمير جعجع لبنانيها را به آرامش دعوت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه لبناني السفير،‌ سمير جعجع درهمان حال آرامش در گفتار را روشي منطقي و متعادل و بسيار روشن دانست .



وي تصريح كرد : آرامش درگفتار اين مجال را به گروه ديگرمي دهد تا درمورد ديدگاهش فكر كند.



رئيس هيئت اجرايي نيروهاي لبناني ياد آور شد : ممكن است از اين طريق اين گروه برخي مواضع خود را تغيير دهد و در رفتار خود تجديد نظر كند درحالي كه اظهارات تنش زا هيچ نتيجه اي را به همراه نخواهد داشت .



سمير جعجع اين اظهارات را در ديدار با جمعي از مسئولان مناطق درنيروهاي لبناني (فالانژيستهاي سابق) عنوان كرد .



لازم به ذكر است كه اخيرا نخست وزير لبنان،همه لبناني ها را به اتخاذ مواضعي آرام براي حل مشكلات موجود به منظور حفظ وحدت و همبستگي دعوت كرد.



سنيوره تاكيد كرد كه لبناني ها درنهايت هيچ گزينه اي به جزاتخاذ مواضع اساسي كه بروحدت و يكپارچگي آنان تاكيد دارد و از لبنان حمايت مي كند، ندارند.

وي همچنين گفت : دربرابرلبناني ها راهي به جزهمكاري فيمابين و رسيدن به نقاط مشترك وجود ندارد.

نخست وزيرلبنان خاطرنشان كرد: "توافق لبناني ها برسرمسائل و موضوعات موجود بيش از اختلافاتشان است و اين اختلافات هم برسرديدگاه هاي آنان است كه امري صحيح است و ما را برآن وا مي دارد كه مسيردرست و مثبتي را انتخاب كنيم".