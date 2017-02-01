یک میلیارد برای مطالعه منطقه گلندرود رویان اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود یاور طلب اظهار داشت: این اعتبار از سوی مدیریت بحران استان مازندران (موافقتنامه استانی) اختصاص پیدا کرد و اعتبار تخصیصی برای انجام مطالعه زمین لغزشی درسطح ۸۵ هکتار از منابع طبیعی و روستاهای گلندرود و اسپی اوو در حال انجام است.

این کارشناس مسئول منابع طبیعی تصریح کرد: بدلیل رانشی بودن منطقه هرساله خسارات زیادی به ابنیه فنی ومحور ارتباطی روستای گلندرود با شهررویان و منازل مسکونی وارد می‌شود.

وی افزود: در این راستا تعداد تقریبی هفت گمانه (B.H) به جهت انجام عملیات ژئوتکنیک پیش بینی شده است. که هم اکنون از سوی مشاور درحال انجام می‌باشد.

یاورطلب خاطر نشان کرد: این منطقه بدلیل گستردگی توده لغزشی همواره درحال حرکت است و با انجام عملیات ژئوتکنیک – ودرصورت لزوم ژئوفیزیکی می‌توان داده‌های مناسبی را جهت تجزیه و تحلیل لغزش و در نهایت پایدارسازی منطقه بدست آورد.

به گفته این کارشناس زمین شناسی، لیتولوژی عرصه لغزشی از نوع سازند شمشک – زغالی –شیلی رسی می‌باشد.

وی همچنین از پروژه مطالعاتی در منطقه تیدره کلاردشت – روستای کلایه رامسر و جاده رامسر جواهر ده خبر داد که دردست اقدام وپیگیری است.