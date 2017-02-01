تشکیل کمیته امنیت انتخابات/ آوازخوانی زیرپل خواجو نیازمندمجوز است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا آقاخانی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران ضمن تبریک فرارسیدن دهه مبارک فجر با ارائه گزارش عملکرد نیروی انتظامی در دی ماه امسال و مقایسه این عملکرد با دی ماه سال گذشته اظهار داشت: بر اساس گزارش‌های موجود در این بازه زمانی جرایمی همچون سرقت خرد با شش درصد، سرقت به عنف ۲۲ درصد، قتل ۱۷ درصد، تجاوز به عنف ۶۳ درصد و در مجموع جرایم با ۲۷ درصد کاهش روبرو بوده‌ایم.

وی افزود: در بخش کشفیات پلیس در دی ماه نیز با افزایش هفت درصدی کشفیات سرقت، هشت درصدی کشفیات مواد مخدر، ۱۰۲ درصدی کشف سلاح و ۳۹ درصدی تجهیزات ماهواره‌ای در سطح استان اصفهان روبرو بوده‌ایم.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه وزن کشفیات مواد مخدر استان اصفهان در ۱۰ ماهه امسال ۳۲ تن بوده است، ابراز داشت: تریاک بیشترین حجم کشفیات را به خود اختصاص داده است.

وی در خصوص عملکرد نیروی انتظامی استان اصفهان در دی ماه سال جاری در حوزه دستگیری‌ها نیز بیان داشت: در این زمینه نیز با افزایش ۷۴ درصد دستگیری‌ها در حوزه قاچاقچان مواد مخدر، افزایش ۴۷ درصد دستگیری در حوزه قاچاقچان کالا و افزایش ۱۹ درصدی دستگیری سارقین را داشته‌ایم.

مردم اصفهان به مقررات راهنمایی و رانندگی توجه ندارند

سردار آقاخانی در ادامه به وضعیت نامناسب جرایم راهنمایی و رانندگی در استان اصفهان به ویژه در حوزه درون شهری اشاره کرد و گفت: آمارهای دی ماه بیانگر صدور ۹۳ هزار فقره برگه جریمه برای شهروندان استان اصفهان است که این آمار جدای از آمار دوربین‌های ثبت تخلف است.

وی پیرامون کنترل گذرنامه‌های استان در دی ماه نیز ابراز داشت: در این بازه زمانی ۳۴ هزار و ۵۵۱ مورد گذرنامه در استان کنترل شده است که این امر بیانگر امنیت موجود در کشور وبه ویژه استان اصفهان است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به بازدید از ۲۸ هزار و ۴۱۸ واحد صنفی توسط پلیس اماکن در دی ماه سال جاری افزود: باید توجه داشته باشیم که نظارت و کنترل اصناف باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

کمیته امنیت انتخابات استان اصفهان تشکیل شد

وی همچنین به راه‌اندازی کمیته امنیت انتخابات در استان اصفهان اشاره کرد و افزود: در اردیبهشت ماه سال آینده سه انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و دور دوم مجلس شورای اسلامی برای انتخاب یک نماینده در استان اصفهان برگزار می‌شود و از این رو تمهیدات امنیتی لازم در این زمینه اندیشیده شده است.

سردار آقاخانی در ادامه با اشاره به اینکه عموم مردم جامعه با مسئولیت‌های نیروی انتظامی آشنایی نداشته و از این رو در یک ماه و نیم مانده از سال آموزش چهره به چهره شهروندان را در دستور کار قرار داده‌ایم، اضافه کرد: در این راستا برگزاری دوره‌های آموزشی در مساجد، حسینیه‌ها و ... مورد توجه قرار گرفته است.

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص چرایی برخورد با آوازخوانان زیر پل خواجو نیز اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که علی‌رغم ایجاد تعاملات بین دستگاهی هنوز هیچ دستگاهی مسئولیت این افراد را قبول نکرده و این در حالی است که به اعتقاد ما اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی باید متولی این امر باشد و مجوز فعالیت برای این افراد صادر کند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان اضافه کرد: آمار جرایمی مانند جیب بری در بین کسانی که اطراف آوازخوانان زیر پل خواجو تجمع می‌کنند بالاست ضمن اینکه در برخی از آوازهای این افراد اشعار به جاده خاکی می‌زنند.

۱۵۰ معتاد نیمه کارتن‌خواب دستگیر و ۱۵ خانه پلمپ شد

وی همچنین به جمع آوری ۱۵۰ معتاد نیمه کارتن خواب در اصفهان در عملیات روز گذشته نیروی انتظامی در محلات اصفهان اشاره کرد و گفت: در روند اجرای این طرح ۱۵ خانه محل توزیع و مصرف مواد مخدر نیز پلمب شد.

سردار آقاخانی به ادامه دار بودن اجرای طرح مبارزه با معتادان و توزیع کنندگان مواد مخدر در محلات استان اصفهان اشاره کرد و ابراز داشت: در این زمینه نیازمند همکاری بیشتر مردم هستیم.