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۱۲ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۴۳

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس:

بحران خشكسالي عمده ترين مشكل روستاهاي جنوبي كشور است

بحران خشكسالي عمده ترين مشكل روستاهاي جنوبي كشور است

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ؛ بحران خشكسالي ، منازل نيمه تمام روستاييان و بر هم خوردن ساختار مسكوني را به عنوان سه مشكل اساسي روستاها دانست.

به گزارش خبرگزاري مهر ، حسين اميري به ستاد اطلاع رساني اردوهاي هجرت بسيج سازندگي گفت: عمده ترين مشكل روستاهاي جنوبي كشور بحران خشكسالي است.

وي افزود: منازل مسكوني نيمه تمام روستاييان و بر هم خودرن ساختار روستاها بر اثر ادغام منازل مسكوني با چراگاههاي دام ها از جمله مشكلاتي هستند كه محروميت روستاها را تشديد مي كنند.

اميري در ادامه فعاليت داوطلبانه جوانان در طول تابستان درروستاها را موجب رفع اين محروميت ها دانست و اظهار داشت: فعاليت جوانان در طرح هاي آبخيزداري و كار كردن روي چشمه ها و قنوات مشكلات خشكسالي را تا حدود زيادي مرتفع كرده است.

وي افزود: جوانان درادامه اردوهاي هجرت مي توانند احداث منازل مسكوني روستاييان كه به دليل كمبود اعتبارات توسط بنياد مسكن نيمه كاره رها شده را به اتمام برسانند و همچنين با فرهنگسازي در روستاها مي توانند از بر هم خوردن ساختار آنها جلوگيري كنند.

عضو كميسيون آموزش وتحقيقات مجلس با تشرح ضرورت فعاليت هاي جهادي در مناطق محروم از جمله اردوهاي هجرت تصريح كرد: هميشه نبايد منتظر بمانيم كه كارها در چارچوب تشكيلات اجرايي و توسط دستگاه ها انجام شود. چون بسياري از امور هستند كه متولي خاص ندارد و فعاليت هاي داوطلبانه و جهادي را مي طلبد.

وي افزود: بسياري از طرح هاي سازندگي انجام شده در اردوهاي هجرت بسيج سازندگي نياز به اعتبار چنداني ندارد و به دليل كمبود نيروي انساني تا كنون اجرا نشده اند.

اميري ، فرهنگ سازي در بين جوانان وايجاد روحيه تعاون بين جوانان و دانش آموزان را از جمله نتايج اردوهاي هجرت در پايان فصل تابستان دانست.

کد مطلب 389418

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