معلمان انقلابی در خط مقدم تظاهرات علیه رژیم طاغوت بودند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن مصباح از مبارزین انقلاب و برادر شهیده طیبه السادات زمانی؛ اولین شهید انقلابی کنگاور؛ از شخصیت‌های فرهنگی دوران انقلاب است که سخنرانی‌های متعددی در تظاهرات‌های ضد طاغوتی در دوران پیروزی انقلاب داشت.

سید محسن مصباح در گفتگو با خبرنگار مهر، به بیان خاطرات خود و حال و هوای شهر کنگاور در روزهای پیروزی انقلاب پرداخت و اظهار داشت: طبقه فرهنگی آن زمان در خط مقدم مبارزه با رژیم ستمشاهی بودند و بنده نیز که پیشه معلمی داشتم و در دبیرستان ابن سینا مشغول بودم به اتفاق همکارانم در راهپیمایی‌های ضد طاغوت شرکت می‌کردیم و حتی دانش آموزانم را تشویق به مبارزه و شرکت در تظارات می‌کردم.

وی در ادامه بیان کرد: آن زمان در کنگاور شور و هیجان خاصی میان انقلابیون بود و زمانیکه درگیری‌های انقلابیون و ماموران طاغوت به اوج رسید عده‌ای از مزدوران و چماق بدستان رژیم به مدرسه حمله کردند و همه را مورد ضرب و شتم قرار دادند و ما برای فرار از دست آنها به حسن آباد کنگاور پناه بردیم.

مصباح با بیان فعالیت‌های انقلابی و مبارزات ضد طاغوتی خود گفت: من در تظاهرات‌هاعلیه طاغوت، برای مردم سخنرانی می‌کردم و خواهرم شهیده طیبه‌السادات نیز که در سازماندهی مبارزین حضوری ارزشمند و برجسته داشت در میان جمعیت حضور پیدا کرد و رژیم پس از شناسایی قصد داشت ایشان را به شهادت برساند که سرانجام در هفدهم دی ۵۷ در حالیکه طیبه السادات قرآن در دست داشت و در خط مقدم تظاهرات علیه رژیم طاغوت بود مورد اصابت مستقیم گلوله مزدوران رژیم قرار گرفت و به شهادت رسید.

وی بیان کرد: پس از شهادت طیبه السادات مراسم تشییع باشکوه ایشان در زادگاه شهید؛ روستای گودین؛ برگزار شد و جمعیت زیادی برای تشییع ایشان در گودین حضور یافتند و مرحوم حاج آقا بزرگ عراقی نیز در مراسم تشییع شهید فرمودند "من معتقدم که خون این سیده جوان رژیم شاه را از ریشه بر خواهد کند".

مصباح با اشاره به نقش برجسته شهیده طیبه السادات در مبارزات دانشجویی علیه رژیم طاغوت در مشهد، گفت: طیبه السادات مدتی در زندان رژیم محبوس بود و پس از پیروزی انقلاب نیز مدرسه و کتابخانه‌ای در کنگاور به نام ایشان نامگذاری شد.