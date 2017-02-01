برگزاری جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در شهرستان نهاوند

مصطفی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در شهرستان نهاوند آغازشده و تا ۱۷بهمن ماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: در این جشنواره قرآنی تعداد یک هزار نفر از کودکان و نوجوانان در رشته های مختلف نقاشی، سرود، مفاهیم، حفظ، روخوانی و روانخوانی به رقابت خواهند پرداخت.
موسوی هدف از اجرای این جشنواره را ترویج فرهنگ قرآنی درجامعه، آشناسازی کودکان و نوجوانان با مبانی اصیل قرآنی و ایجاد روحیه قرآنی در سرشت نونهالان بیان کرد.
پنج محفل انس با قرآن کریم در نهاوند
کارشناس قرآنی تبلیغات اسلامی نهاوند گفت: همچنین در راستای گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی ۵ محفل انس باقرآن کریم در شهرستان نهاوند برگزار خواهد شد.
مصطفی موسوی اظهار داشت: مراسم انس با قران با حضور قاریان برجسته شهرستان نهاوند، حافظان قرآن، خانواده شهدا و مسئولان و فعالان قرآنی شهرستان و بخش و عموم مردم برگزار می شود.
وی گفت: این برنامه با هدف انس هرچه بیشتر مردم به ویژه نونهالان، نوجوانان و جوانان با قرآن کریم در ایام دهه فجر صورت خواهد گرفت.
وی گفت: این مراسم با همکاری اعضای کمیته قرآنی و مربیان و مدیران مراکز و موسسات وابسته به اداره تبلیغات اسلامی برگزارخواهد شد.
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