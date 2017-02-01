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۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۴۴

امام جمعه اسداباد:

تجلیل مفاخر و چهره های قرآنی صیانت از ارزش های اسلامی است

تجلیل مفاخر و چهره های قرآنی صیانت از ارزش های اسلامی است

اسداباد - امام جمعه اسداباد گفت: تجلیل مفاخر و چهره های قرآنی صیانت از ارزش های اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدموسی حسینی مجد ظهر چهارشنبه در دیدار فعالان قرآنی شهرستان اسدآباد وظیفه مهم متولیان قرآنی را تربیت و پرورش نسل جدید قرآن خوان عنوان کرد و افزود: نسل امروز ما نیازمند توجه به مفاهیم قرآنی است.

امام جمعه اسدآباد تجلیل از مفاخر و چهره های قرآنی را صیانت از ارزش های اسلامی خواند و گفت: قرآن فقط برای قرائت درمجلس ترحیم نیست و باید کاری کنیم تا همه مردم قدر این نعمت بزرگ الهی را بدانند.

وی در ادامه برنامه های قرآنی را منشأ تمام خیرات و برکات دانست و گفت: انسان، نیازمند ارتباط مستقیم با آفریننده و هستی بخش خود است و این ارتباط اگر چه از طریق مناجات و رازگویی درونی و قلبی انجام می گیرد اما دسترسی به کلمات خداوند، درکتاب بزرگ قرآن بسیار لذت بخش و اطمینان آور است.

امام جمعه اسداباد همچنین با بیان اینکه انقلاب اسلامی، نعمتی بزرگ و الهی است که در اختیار مسلمانان قرار گرفته است، اظهار داشت: دهه فجر، سالگرد شکر نعمت انقلاب اسلامی، نظام و حکومت ولایی است.

حجت الاسلام حسینی مجد این روزها را یادآور اوج مبارزات ملت ایران در برابر رژیم طاغوت دانست و افزود: ملت بزرگ ایران در چنین روزهایی با وحدت و همبستگی، رژیم طاغوت را برچیدند و یک حکومت دینی و بر پایه رأی مردم پایه گذاری کردند.

وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) از آغاز مبارزات تا آخرین لحظه عمر با برکتشان هیچ ترسی از قدرت‌های جهانی نداشتند، اظهار داشت: مهم ترین عامل پیروزی انقلاب اسلامی ایمان راسخ و تقوای الهی امام خمینی(ره) بود.

کد مطلب 3894214

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