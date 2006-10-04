فهرست اجراهاي نمايشي نيمسال دوم 85 اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر، واحد اطلاع رساني تئاتر شهر اعلام كرد از ميان 40 تقاضاي اجراي عمومي در اين مجموعه براي نيمسال دوم، افراد حاضر در اين فهرست مي توانند يك فرصت در ماههاي اعلام شده براي اجراي عمومي در تئاتر شهر داشته باشند و پس از اخذ مجوز آثار خود را در ماه مقرر روي صحنه ببرند.
مهر و آبان: هادي مرزبان، بهروز غريب پور، حسين سحرخيز، محمد احمدي، مصطفي عبدالهي، حسين پاكدل، محمد حاتمي، عليرضا اوليايي، كتايون فيض مرندي و سعيد شاپوري
آذر و دي: علي پويان، نادر برهاني مرند، عباس غفاري، كيومرث مرادي، سپيده نظري پور، محسن حسيني، امير دژاكام، هما روستا، سهراب سليمي، مهرداد راياني مخصوص و كورش نريماني
بهمن و اسفند: محمود عزيزي، سياوش تهمورث، حسين فرخي، ناصح كامكاري، محمودرضا رحيمي، حسين كياني، رويا تيموريان، داود رشيدي، محسن ابراهيمي و چيستا يثربي
نظر شما