۱۶ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در بروجرد منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا دلیری ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماموران مبارزه با مواد مخدر بروجرد با همکاری کلانتری و پاسگاه های این شهرستان در مدت ۱۰ ماه نخست سال جاری، موفق به کشف مقدار ۳۹۱ کیلو و ۳۷۵ گرم انواع مواد مخدر شدند.

وی افزود : دراین مدت ۱۶ باند سوداگر مرگ منهدم و ۳ هزار فروشنده مواد مخدر و ۶۹۵ معتاد پر خطر دستگیر شد.

فرمانده انتظامی بروجرد موفقیت پلیس را نتیجه همکاری و تعامل خوب مردم با پلیس دانست و گفت: پلیس تمام توان خود را در راستای خدمت رسانی به مردم و تامین امنیت اجتماعی مردم، جلب مشارکت و اعتماد مردم بکار خواهد گرفت.