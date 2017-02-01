تیم والیبال سپهر الکتریک قزوین به مصاف بارز کرمان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین بازی مرحله پلی آف، تیم سپهرالکتریک قزوین در خانه به مصاف بارز کرمان می رود.

این بازی از ساعت ۱۶ در سالن شهید بابایی قزوین برگزار می شود.

مسابقات مچ اندازی قهرمانی باشگاههای استان جمعه برگزار می شود

این رقابت ها در دو بخش دست راست و چپ و در ده وزن برگزار می شود.

محمدرضا تفرشیان رئیس کمیته مچ اندازی فدراسیون بر این رقابت ها نظارت می کند.

این رقابت ها جمعه در ورزشگاه تختی برگزار خواهد شد.

نفرات برتر به رقابت های قهرمانی کشور اعزام می شوند.

درخشش ووشوکاران استان در مسابقات انتخابی تیم ملی

در پایان رقابت های قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی، ووشوکاران استان، یک عنوان نایب قهرمانی و یک مقام سومی کسب کردند و موفق به کسب ۴ سهمیه ورودی اردوی تیم ملی شدند.

در بخش ساندا علیرضا سلطانیان در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم نوجوانان نایب قهرمان شد.

در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم جوانان هم افشین رزاقی سوم شد.

امیرحسین نوری، آرمین افراز ملک رودی هم سهمیه ورودی به اردوی رقابتهای آسیایی ۲۰۱۷ کره جنوبی را کسب کردند.

این رقابت ها در شیراز برگزار شد.

دعوت بانوان استان به اردو تیم ملی فوتبال

ندا رحمانی و زینب مهدی خانی از استان به مرحله جدید اردوی تیم ملی زیر ۱۹ سال فراخوانده شدند.

اردوی فوق از ۱۵ تا ۱۹ بهمن ماه در کمپ تیم های ملی برگزار می شود.