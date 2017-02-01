پیشرفت و عدالت در دهه چهارم انقلاب مستلزم ایفای نقش فرهیختگان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، عضو مجلس خبرگان رهبری در شانزدهمین آئین گرامیداشت دانش آموختگان حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مشهد که با حضور جمعی از اساتید، دانش آموختگان و دانشجویان حوزه علوم اسلامی در سالن همایش دکتر رحیمی زاده دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، ضمن تبریک و گرامی‌داشت ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: جشن‌های دهه فجر تنها گرامیداشت یاد و خاطره پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ نیست، این جشن‌ها جلوه‌ای از فجری دیگر و سپیده دمی از تفوق و نورانیت بیش از پیش نظام مقدس اسلامی است که شکوه آن هر سال نمود و رونق بیشتری می‌یابد.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان در ادامه با اشاره به روند شکل‌گیری، ثبات و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی، ابراز کرد: دهه اول انقلاب دهه تأسیس انقلاب بود و دشمنان در این برهه به دنبال آن بودند که نظام جمهوری اسلامی ایران پا نگیرد؛ در این دوره ۸ سال جنگ را بر ملت ایران تحمیل کردند و فتنه منافقان اتفاق افتاد؛ اما مردم شریف ایران سربلند از این دهه بیرون آمدند.

بیداری ملت‌های مسلمان از برکات انقلاب اسلامی

وی با بیان اینکه دهه دوم انقلاب دهه تثبیت بود، اضافه کرد: در این دهه، تلاش دشمنان بر ناکارآمد نشان دادن نظام و معطوف به عملیاتی نبودن احکام اسلام بود، اما دیدیم که با استقامت مردم نظام تثبیت شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری دهه سوم انقلاب اسلامی را دهه توسعه پیام انقلاب به خارج از مرزها معرفی و اظهار کرد: باوجود اینکه دشمنان از هیچ تلاشی برای متوقف کردن پیام انقلاب در داخل مرزهای کشور فروگذار نکردند، اما سخن استقلال طلبی و حق خواهی انقلاب اسلامی به گوش جهانیان و مردم آزادی خواه و عدالت طلب منطقه رسید و نهضت بیداری اسلامی در میان بسیاری از ملت‌های مسلمان شکل گرفت.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان دهه چهارم انقلاب اسلامی را دهه پیشرفت و عدالت خواند و گفت: در این دهه با اتکا به منابع انسانی به وی‍ژه نیروی جوان و متعهد و استفاده از ظرفیت‌های داخلی می‌توانیم به پیشرفتی که شایسته امت اسلام است، دست پیدا کنیم؛ زیرا ملت‌های مسلمان در این دهه به برکت انقلاب هویت اسلامی خود را بازیافتند و می‌خواهند مسلمان زندگی کنند.

فرهیختگان جامعه اقتضائات زمان را بشناسند

تولیت آستان قدس رضوی آگاهی قشر دانشگاهی و حوزوی به عنوان فرهیختگان جامعه به نیازهای زمان را یکی از اقتضائات مهم برای تحقق عدالت و پیشرفت در دهه چهارم انقلاب اسلامی برشمرد و عنوان کرد: آگاهی عالمان، اساتید، طلاب و دانشجویان در دهه عدالت و پیشرفت بسیار حائز اهمیت است؛ این آگاهی بدان معناست که فرهیختگان جامعه اقتضائات زمان را بشناسند و ضمن شناخت وظیفه، در راستای تحقق عدالت و پیشرفت در جامعه اسلامی بکشوند.

وی زمان شناسی، نیاز سنجی و تلاش برای ایفای وظیفه را از رسالت‌های بزرگ قشر فرهیخته جامعه در برابر اهداف و آرمان‌های انقلاب معرفی و اظهار کرد: امروز استکبار، جریانات دست ساخته خود، از قبیل القاعده، داعش و سلفی‌گری را برای مشغول کردن و عقب نگاه داشتن جهان اسلام به جان ملت‌های مسلمان انداخته‌اند تا جوامع اسلامی را حتی از تصور ایجاد مدنیت و تمدنی به نام اسلام باز دارند.

وی افزود: در چنین شرایطی فرهیختگان مسلمان نباید خود را تنها محدود و مشغول به مباحث علمی حوزوی و دانشگاهی کنند و ضمن پرداختن به این امر مبارک، انجام وظیفه در راستای تحقق آرمان تمدن اسلامی با نگاه به تحولات جهان اسلام و دسیسه‌های نظام سلطه موضوعی حائز اهمیت است.

جمهوری اسلامی، پرچم‌دار مکتب عقلانی

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به افزایش گرایش جهانیان به اسلام ناب و مکتب عقلانی تشیع، ابراز کرد: طی سال‌های اخیر توجه دنیا به اسلام ناب محمدی و عقلانی تشیع، بسیار افزایش یافته و بسیاری دریافتند آن راهی که نجات بخش بشریت بوده، اسلام اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم‌السلام) است.

وی جمهوری اسلامی ایران را پرچم‌دار مکتب عقلانی تشیع در جهان معرفی و خاطرنشان کرد: امروز بسیاری از سیاستمداران که از فعالیت مراکز اسلامی تشیع در کشورهای خود جلوگیری می‌کردند، امروز خود برای تاسیس این مراکز پیش قدم شده‌اند و از علمای تشیع برای حضور دعوت می‌کنند.

ضرورت علم آموزی توحیدی

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان در فراز پایانی سخنان خود بر ضرورت غلبه نگاه توحیدی در حوزه و دانشگاه تاکید و بیان کرد: آنچه در حوزه‌های علمیه مطالعه و مورد پژوهش قرار می‌گیرد عبارت است از «قول الله» و علوم مختلفی که در دانشگاه‌ها بررسی و به دانشجویان تدریس می‌شود، «فعل الله» است.

تولیت آستان قدس رضوی حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها را در جامعه اسلامی دارای اهداف مشترک خواند و گفت: انگیزه و اندیشه توحیدی راهبرد مشترک حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها در جامعه و حکومت اسلامی است. علم باید سمت و سوی توحیدی داشته باشد تا هم صاحب علم و هم دیگران را به سوی مراتب عالیه سوق دهد.

در پایان این مراسم، تعدادی از دانش آموختگان برگزیده حوزه علوم اسلامی دانشگاه های مشهد لوح دانش آموختگی خود را از دست تولیت آستان قدس رضوی دریافت کردند.

