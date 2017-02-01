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۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۳۴

شهدای کارمند ایلام تجلیل شدند

شهدای کارمند ایلام تجلیل شدند

ایلام-همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر، با حضور فرماندار ایلام تعدادی از خانواده های شهدای کارمند این شهرستان تجلیل شدند.

ه گزارش خبرنگار مهر، فرماندار ایلام در این آیین اظهار داشت: کارمندان دستگاه های اجرایی مختلف همگام با ررزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس به رتق و فتق مشکلات و نیازهای مردم و جبهه های حق علیه باطل پرداخته و توانستند خدمات شایان توجهی را به ملت ایران ارائه دهند.

وی ادامه داد: کارمندان استان ایلام با توجه به درگیر بودن بخشی از شهرستان ها استان با حملات دشمن در خط مقدم جبهه حضور داشتند و در میان ۱۰۸ نفر از کارکنان دوایر مختلف به درجه رفیع شهادت نائل امدند.

فرماندار ایلام بر لزوم معرفی بیش از پیش نقش شهدای کارمند در جامعه تاکید کرد و گفت: کارکنان دستگاه های اجرایی امروز باید با تاسی به شهدای کارمند تلاش کنند با خدمت صادقانه به ارباب رجوع در جهت رفع نیازها و مشکلات مردم گام بردارند.

بسطامی با گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر عزت کنونی ایران زمین را مرهون جانفشانی شهدای گرانسنگ دانست و یادآور شد: تا زمانیکه فرهنگ ایثار و شهادت در این مرز و بوم طنین انداز است، گزندی از جانب دشمنان این نظام را تهدید نخواهد کرد.

وی الگوپذیری مستضعفان جهان از نظام مقدس جمهوری اسلامی را مدیون مجاهدت ها امام راحل (ره) عنوان کرد و اضافه کرد: اندیشه های راهبردی حضرت امام (ه) همواره چراغ راه مسئولان برای پیشبرد اهداف نظام است.

کد مطلب 3894254

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