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۱۲ مهر ۱۳۸۵، ۱۲:۱۹

جهت حضور در بازيهاي آسيايي دوحه ؛

اردوي تيم ملي كشتي فرنگي از 26 مهرماه آغاز مي شود

اردوي تيم ملي كشتي فرنگي از 26 مهرماه آغاز مي شود

اردوي آمادگي تيم ملي كشتي فرنگي ايران براي شركت در بازيهاي آسيايي 2006 دوحه از روز 26 مهرماه جاري تشكيل مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از حضور ملي پوشان فرنگي ايران در رقابتهاي جهاني چين، كادر فني اين تيم استراحت چند روزه اي را براي دعوت شده ها به اردو در نظر گرفته است. محمد بنا، سرمربي تيم هاي ملي كشتي فرنگي جوانان و بزرگسالان ايران از شاگردانش خواسته تا روز 26 مهر و براي شركت در مرحله جديد اردوي آمادگي تيم ملي درخانه كشتي حاضر شوند.

كشتي فرنگي ايران درحالي كه استحقاق بيشتري درمسابقه هاي قهرماني 2006 چين داشت توانست با مدال طلاي حميد سوريان و مدال برنز سامان طهماسبي در وزن هاي 55 و 84 كيلوگرم مقام پنجم جهان را به دست بياورد.

تيم ملي كشتي فرنگي ايران از اميدهاي اصلي كاروان ورزشي ايران براي مدال آوري در بازيهاي آسيايي 2006 قطر است و مسئولان ورزش ايران اميدوارند با درخشش فرنگي كاران بر تعداد مدال هاي كاروان ايران افزوده شود.

کد مطلب 389426

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