مجتمع ساحلی گردشگری سد دویرج در شهرستان دهلران کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی ایلام،عبدالمالک شنبه زاده اظهار داشت: همزمان با دهه مبارکه فجر کلنگ احداث مجتمع ساحلی گردشگری در سد دویرج بر زمین زده خواهد شد.

وی افزود: این دهکده که توسط بخش خصوصی و سرمایه گذار در چند فاز اجرا و اعتبار آن حدود سه میلیارد تومان خواهد بود و برای ۲۶ نفر بطور مستقیم و غیر مستقیم اشتغالزایی صورت خواهد گرفت.

شنبه زاده تصریح کرد: واگذاری زمین، تخصیص آب از مهمترین اقداماتی است که توسط سرمایه گذار با حمایت میراث فرهنگی صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: این مجتمع شامل فضای سبز، قایق سواری، بوفه ، فضای اقامتی و... است.

شنبه زاده ادامه داد: اجرای این گونه طرح ها به رونق گردشگری و کسب و کار کمک خواهد کرد.