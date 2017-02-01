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۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۴۱

مدیر کل میراث فرهنگی ایلام خبر داد:

مجتمع ساحلی گردشگری سد دویرج در شهرستان دهلران کلنگ زنی می شود

مجتمع ساحلی گردشگری سد دویرج در شهرستان دهلران کلنگ زنی می شود

ایلام-مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام از کلنگ زنی مجتمع ساحلی گردشگری سد دویرج شهرستان دهلران به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی ایلام،عبدالمالک شنبه زاده اظهار داشت: همزمان با دهه مبارکه فجر کلنگ احداث مجتمع ساحلی گردشگری در سد دویرج بر زمین زده خواهد شد.

وی افزود: این دهکده که توسط بخش خصوصی و سرمایه گذار در چند فاز اجرا و اعتبار آن حدود سه میلیارد تومان خواهد بود و برای ۲۶ نفر بطور مستقیم و غیر مستقیم اشتغالزایی صورت خواهد گرفت.

شنبه زاده تصریح کرد: واگذاری زمین، تخصیص آب از مهمترین اقداماتی است که توسط سرمایه گذار با حمایت میراث فرهنگی صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: این مجتمع شامل فضای سبز، قایق سواری، بوفه ، فضای اقامتی و... است.

شنبه زاده ادامه داد: اجرای این گونه طرح ها به رونق گردشگری و کسب و کار کمک خواهد کرد.

کد مطلب 3894268

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