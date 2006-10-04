ايست قلبي همچنان شايع ترين علت فوت پايتخت نشينان

به گزارش خبرگزاري مهر ، محمود رضاييان با بيان اينكه از 895 متوفي تهراني كه طي هفته گذشته فوت كرده اند 486 نفر مرد ، 355 نفر زن و 54 نفر نوزاد بوده اند ، گفت : بيشترين تعداد متوفيان از لحاظ سني در محدوده 65 سال به بالا با تعداد 492 نفر و كمترين آن ها در محدوده سني 5 تا 9 سال با فراواني 3 نفر بوده اند .

وي در گفتگو با سما ، با اشاره به اينكه بيشترين متوفيان هفته گذشته در تهران متعلق به منطقه 15 با 98/6 درصد و كمترين آنها در منطقه 21 با 45/0 درصد بوده است ، افزود : زنان خانه دار با 12/28 درصد همچنان مقام اول را در ميان بيشترين متوفيان تهراني از لحاظ شغل به خود اختصاص داده اند .

به گفته رضاييان ، ايست قلبي با 67/12 درصد همچنان شايع ترين و نارسايي كليه با 19/1 درصد كمترين دليل فوت شهروندان تهراني طي يك هفته گذشته بوده است.