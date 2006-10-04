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۱۲ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۵۶

/ فوت 895 شهروند تهراني طي يك هفته گذشته /

ايست قلبي همچنان شايع ترين علت فوت پايتخت نشينان

ايست قلبي همچنان شايع ترين علت فوت پايتخت نشينان

مديرعامل سازمان بهشت زهرا (س) از فوت 895 شهروند تهراني طي يك هفته گذشته خبر داد و گفت: 65 سال به بالاها بيشترين و ايست قلبي همچنان شايع ترين علت فوت افراد بوده است.

به گزارش خبرگزاري مهر ، محمود رضاييان با بيان اينكه از 895 متوفي تهراني كه طي هفته گذشته فوت كرده اند 486 نفر مرد ، 355 نفر زن و 54 نفر نوزاد بوده اند ، گفت : بيشترين تعداد متوفيان از لحاظ سني در محدوده 65 سال به بالا با تعداد 492 نفر و كمترين آن ها در محدوده سني 5 تا 9 سال با فراواني 3 نفر بوده اند .

وي در گفتگو با سما ، با اشاره به اينكه بيشترين متوفيان هفته گذشته در تهران متعلق به منطقه 15 با 98/6 درصد و كمترين آنها در منطقه 21 با 45/0 درصد بوده است ، افزود : زنان خانه دار با 12/28 درصد همچنان  مقام اول را در ميان بيشترين متوفيان تهراني از لحاظ شغل به خود اختصاص داده اند .

به گفته رضاييان ، ايست قلبي با 67/12 درصد همچنان شايع ترين و نارسايي كليه با 19/1 درصد كمترين دليل فوت شهروندان تهراني طي يك هفته گذشته بوده است.

کد مطلب 389428

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