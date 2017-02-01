به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ستار خسروی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در خصوص تخلفات برخی از موسسات کاریابی اظهار داشت: برخی از سودجویان در جامعه تحت عنوان موسسات کاریابی که مجوز فعالیت نیز ندارند ورود پیدا کرده و با پیشنهادات نادرست سعی بر جذب افراد دارند.

وی با بیان اینکه برخی از این کاریابی‌ها نیز با قصد کلاهبرداری راه‌اندازی می‌شوند، اضافه کرد: مواردی در سطح استان مشاهده شده است که از هر مراجعه کننده به این مراکز مبالغی را دریافت و پس از مدتی متواری می‌شوند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با بیان اینکه مراجعه کنندگان به موسسات کاریابی باید از قانونی بودن این مراکز آگاهی یابند، اضافه کرد: لیست موسسات مجاز در پرتابل اطلاع رسانی وازارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی درج شده و تنها این موسسات مجاز به فعالیت در عرصه کاریابی هستند.

۴۰ درصد طلافروشی‌ها و ۱۵ درصد بانک‌های استان فاقد سیستم ایمنی هستند

وی در خصوص نظارت بر تجهیزات ایمنی بانک‌ها و طلافروشی‌ها در سطح استان اصفهان نیز ابراز داشت: در گذشته در حوزه نظارت بر این تجهیزات خلاء قانونی داشتیم که خوشبختانه با پیشنهاد نیروی انتظامی به وزارت کشور و شورای امنیت کشور و تصویب این پیشنهاد در این شورا همه طلافروشی‌ها و بانک‌ها ملزم به استفاده از سیستم و تجهیزات ایمنی شدند.

سرهنگ خسروی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۰ درصد از طلافروشی‌ها و ۱۵ درصد از بانک‌ها در استان اصفهان فاقد تجهیزات ایمنی هستند، اضافه کرد: از این رو با توجه به مصوبه شورای امنیت کشور و پیگیری‌های نیروی انتظامی بانک‌ها و طلافروشی‌های استان فرصت دارند تا یک ماه آینده نسبت به تجهیز مراکز خود به وسایل ایمنی اقدام کنند و در غیر این صورت بعد از پایان مهلت اعلام شده مراکز فاقد تجهیزات تا تجهیز کامل پلمب می‌شوند.

وی در ادامه با بیان اینکه مقابله با سارقین در حرکت، منازل استان اصفهان در دستور کار نیروی انتظامی در مدت زمان باقی‌مانده در سال جاری در دستور کار قرار دارد، افزود: باید توجه داشته باشیم که خانه‌های مردم اصفهان به دلیل نگهداری پول و طلا در منزل مورد توجه سارقان دیگر استان‌ها قرار گرفته‌اند و در دی ماه سال جاری پنج باند از این سارقان را منهدم ساخته‌ایم.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با بیان اینکه کنترل مجرمین حرفه‌ای نیز از دیگر برنامه‌های پلیس آگاهی در مدت زمان باقی‌مانده در سال جاری است، اظهار داشت: در این راستا با هماهنگی با دادستان اصفهان همه مجرمین و سارقان خطرناک و سابقه‌دار اصفهان تحت کنترل نیروی انتظامی قرار گرفته‌اند.