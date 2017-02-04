به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید عباس صالحی در احکامی جداگانه مدیران کمیته‌های اجرایی نمایشگاه را به شرح ذیل منصوب کرد:

هومان حسن‌پور؛ مدیر کمیته ناشران داخلی، داود موسایی؛ مدیر کمیته ناشران خارجی، یحیی دهقانی؛ مدیر کمیته علمی و فرهنگی، علی اکبر تورانیان؛ مدیر کمیته اطلاع‌رسانی، محمد مهدی داودی‌پور؛ مدیر کمیته تبلیغات، حسین صفری؛ مدیر کمیته اجرایی و رفاهی، محسن نصرالله؛ مدیر کمیته پشتیبانی، داریوش رضوانی؛ مدیر کمیته تشریفات، مصطفی وکیلی قاهانی؛ مدیر کیمته مالی، غلامرضا نوعی؛ مدیر کمیته امور بین‌الملل، مهدی سهل آبادی؛ مدیر کمیته حراست، رجبعلی سالاریان؛ مدیر کمیته روابط عمومی و سیدمحمد طباطبایی حسینی؛ مدیر ستاد خبری و رسانه‌ای.

بر اساس این خبر، امیر مسعود شهرام‌نیا به عنوان رئیس شورای نظارت و ارزیابی سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و همچنین اعضای شورای نظارت و ارزیابی به شرح ذیل منصوب شدند:

همایون امیرزاده؛ رئیس هیات رسیدگی به تخلفات و عضو شورای نظارت و ارزیابی

علی فریدونی؛ رئیس کارگروه نظارت محتوایی ناشران خارجی و عضو شورای نظارت و ارزیابی

محمد سلگی؛ رئیس کارگروه نظارت محتوایی ناشران داخلی و فعالیت‌های فرهنگی و عضو شورای نظارت و ارزیابی

محمد خلج؛ رئیس کارگروه نظارت مالی و اجرایی و عضو شورای نظارت و ارزیابی

همچنین صالحی در حکمی دیگر نیکنام حسین‌پور را به عنوان مشاور رئیس سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران منصوب کرد.

بر اساس این گزارش، مدیران کمیته‌های ناشران داخلی، ناشران خارجی، علمی فرهنگی، اطلاع‌رسانی، اجرایی و رفاهی، پشتیبانی و تبلیغات با معرفی کارگروه منتخب تشکل‌های مجری نمایشگاه (اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران و تعاونی اتحادیه‌های ناشران کشور-آشنا) منصوب شدند.

سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از ۱۳ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد.