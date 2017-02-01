مراسم تکریم و معارفه فرمانده پدافند هوایی نصر اصفهانی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور مسئولان کشوری و لشکری برگزار شد از ۳۲ سال تلاش بی وقفه امیر سرتیپ دوم اباذر جوکار تقدیر شد و سرهنگ ابوالفضل توکلی یکی از فرماندهان نمونه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) است را به عنوان فرمانده منطقه پدافند هوایی مرکزی شهید نصر اصفهانی معرفی شد.

گفتنی است در این مراسم در این مراسم امیر رضا جهادی ارسی فرمانده ارشد نظامی و قرارگاه ذوالفقار ۱۰ آجا در منطقه اصفهان و همچنین امیر اباذر جوکار فرمانده منطقه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی نیز به سخنرانی پرداختند و در پایان مراسم به پاس ۳۲ سال تلاش بی وقفه امیر جوکار از سوی فرماندهان و مسئولان کشوری و لشکری لوح سپاس و هدایایی به وی اهدا شد.