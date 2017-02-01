نظامیان رژیم صهیونیستی تخلیه ساکنان کرانه باختری را آغاز کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نظامیان رژیم صهیونیستی امروز به دستور دادگاه عالی اسرائیل به برخی مناطق کرانه باختری یورش بردند و ساکنان این مناطق را مجبور به تخلیه منازل خود کردند.



مسئولان دادگاه عالی اسرائیل در پی حکم صادره خود، اعلام کردند که ساکنان فلسطینی برخی از مناطق کرانه باختری به صورت غیرقانونی در این مناطق زندگی می کنند و باید فورا این مناطق را ترک کنند.



شماری از ساکنانی که مجبور به ترک خانه های خود شدند به همراه برخی فعالان حامی فلسطینیان با آتش زدن لاستیک خودروها و ایجاد موانع اعتراض خود را نشان دادند.

مقامات رژیم صهیونیستی ساعاتی قبل از یورش نظامیان این رژیم به مناطق اشغال شده امروز در کرانه باختری، اعلام کردند که تصمیم دارند سه هزار واحد مسکونی در این مناطق بسازند.