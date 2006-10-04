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۱۲ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۰۰

/ از سوي ستاد ويژه توسعه فناوري نانو /

پايان ‌نامه‌ هاي مرتبط با علوم و فناوري ‌نانو در رشته علوم انساني حمايت مي شوند

پايان ‌نامه‌ هاي مرتبط با علوم و فناوري ‌نانو در رشته علوم انساني حمايت مي شوند

پايان ‌نامه‌ هاي كارشناسي ارشدو دكتري مرتبط با علوم و فناوري ‌نانو در رشته علوم انساني از سوي ستاد ويژه توسعه فناوري نانو حمايت مي شوند.

به گزارش خبرگزاري مهر، ستاد ويژه توسعه فناوري ‌نانو با هدف تربيت نيروهايي با تخصص‌ هاي مديريت، بازرگاني، حقوقي و ساير رشته‌ هاي علوم انساني براي پشتيباني دولت و بخش خصوصي در توسعه فناوري ‌نانو و همچنين تشكيل كانون ‌هاي تخصصي در اين زمينه‌ ها از پايان ‌نامه‌ هاي دكتري و كارشناسي ارشد علوم انساني مرتبط با علوم و فناوري ‌نانو حمايت به عمل مي‌ آورد.

در اين راستا و با هدف اطلاع ‌رساني، پوستري شامل موضوعات پيشنهادي اين ستاد جهت تحقيق و پژوهش، طراحي و منتشر شده است.

علاقمندان جهت استفاده از حمايت هاي ستاد ويژه توسعه فناوري نانو مي توانند با تكميل فرم تقاضانامه، تصاوير مدارك لازم را به آدرس hrdc@irannano.org  ارسال كنند.

کد مطلب 389433

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