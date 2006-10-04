پايان ‌نامه‌ هاي مرتبط با علوم و فناوري ‌نانو در رشته علوم انساني حمايت مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر، ستاد ويژه توسعه فناوري ‌نانو با هدف تربيت نيروهايي با تخصص‌ هاي مديريت، بازرگاني، حقوقي و ساير رشته‌ هاي علوم انساني براي پشتيباني دولت و بخش خصوصي در توسعه فناوري ‌نانو و همچنين تشكيل كانون ‌هاي تخصصي در اين زمينه‌ ها از پايان ‌نامه‌ هاي دكتري و كارشناسي ارشد علوم انساني مرتبط با علوم و فناوري ‌نانو حمايت به عمل مي‌ آورد.

در اين راستا و با هدف اطلاع ‌رساني، پوستري شامل موضوعات پيشنهادي اين ستاد جهت تحقيق و پژوهش، طراحي و منتشر شده است.

علاقمندان جهت استفاده از حمايت هاي ستاد ويژه توسعه فناوري نانو مي توانند با تكميل فرم تقاضانامه، تصاوير مدارك لازم را به آدرس hrdc@irannano.org ارسال كنند.