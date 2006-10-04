نظارت بر اماكن پذيرايي بين راهي ماهيانه حداقل يك بار

محمد شريف ملك زاده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: بازديد و نظارت از مراكز پذيرايي بين راهي و رستوران ها هم توسط كارشناسان و نيروهاي هر استان انجام مي شود و هم از سوي خود سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز نظارت هايي در طول سال صورت مي گيرد.

وي خاطر نشان كرد: بازديدها و نظارت هايي كه به منظور بررسي وضعيت و عمكرد مراكز اقامتي ، پذيرايي ، بين راهي به صورت محسوس و غير محسوس توسط ماموران شخصي انجام مي شود و با مراكزي كه دچار تخلف شده باشند برخورد مي شود.

معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تاكيد كرد: در مرحله اول به مركز متخلف تذكر داده مي شود و در صورت عدم توجه اخطار ، مركز متخلف تعطيل خواهد شد.

ملك زاده در مورد تعداد تذكرات و تخلفات ارائه شده به مراكز پذيرايي بين راهي ، اقامتي و رستوران ها در طول تابستان ، گفت: بزودي آمار دقيق در اين رابطه جمع آوري و ارائه مي شود اما در طول ايام نوروز 1323 مورد تذكر و 347 مورد اخطار به مراكز گردشگري داده شد و همچنين 67 مركز نيز به دليل عدم توجه به تذكرات ، تعطيل شد.