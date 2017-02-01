به گزارش خبرنگار مهر، در جلسهای که قبل از ظهر چهارشنبه در دفتر امام جمعه قنوات و با حضور مسئولان بخش مرکزی قم برگزار شد، آسیبهای اجتماعی در بخش مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و هر یک از اعضای جلسه نظرات و راهکارهای خود را پیرامون راهکارهای مقابله با این آسیبها بیان کردند.
حجتالاسلام سید حسین سجادیتبار رئیس اداره تبلیغات اسلامی قنوات در این جلسه با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری در مورد افزایش آسیبهای اجتماعی، خواستار هم افزایی نهادهای محلی برای تقویت برنامههای پیشگیرانه و نیز فعالیتهای جدی فرهنگی برای درمان این آسیبها شد.
وی افزود: اگرچه شهرهای کوچک و روستاها هنوز به میزان کلانشهرها درگیر این آسیبها نیستند، ولی اگر اقدامات پیشگیرانه مورد توجه قرار نگیرد، کانونهای جمعیتی خرد نیز از این آسیبها در امان نخواهند بود.
حجتالاسلام علی عادلپور امام جمعه قنوات نیز در این جلسه اظهار کرد: برای کاهش آسیبهای اجتماعی باید برنامههای مفید و کاربردی تدوین و با همکاری همه نهادها اجرا کرد.
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