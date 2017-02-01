هشت میلیون سند مربوط به جامعه ایثارگران و شهدا جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن انصاری ظهر چهارشنبه در جمع نمایندگان معتمدین معین و خانواده های شاهد و ایثارگر خراسان جنوبی ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر، اظهار داشت: پایداری و پاسداری از این دهه به این دلیل است که ضمن اینکه سالروز پیروزی انقلاب را پاس می داریم یاد و خاطره شهدا نیز تکرار می شود.

وی با بیان اینکه در این دهه قهرمانی ها، ایثارگری ها و حضور در صحنه ها تکرار و تاریخ یک بار دیگر بازگو می شود، بیان کرد: با یک هزینه بسیار زیادی تا اینجا راه آمده ایم نباید بگذاریم این فداکاری ها و ایثارگری ها به فراموشی سپرده شود.

قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور اضافه کرد: دهه فجر بهانه ای است که تاریخ انقلاب اسلامی در آن بیان شود چراکه نسل آینده نیاز به این تکرار دارد.

سردار انصاری به تشکل های ایثارگری اشاره کرد و گفت: این تشکل ها و افراد فعال در این تشکل ها باید نهضتی که خودشان آغاز کرده اند را ادامه دهند.

وی با بیان اینکه در هشت سال دفاع مقدس، در زندان های رژیم شاه و زندان های رژیم صدام با فداکاری ایثارگران فرهنگ جدیدی ایجاد شد که بازتولید فرهنگ عاشورایی است، عنوان داشتک هرکسی که در آن ایام ایثارگری و فداکاری داشت امروز وظیفه او پادسداری از این فرهنگی است.

قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با اشاره به اینکه ما بر اساس فرهنگ عاشورا انقلاب کردیم، بیان داشت: امروز وظیفه ما که جا مانده ایم حفاظت و ترویج و نگهداری این فرهنگ بوده و یکی از راه های آن همین تشکل ها است.

سردار انصاری با تأکید بر اینکه این فرهنگ عاشورایی که در دوران انقلاب بازتولید شده است ظرفیت الگو شدن دارد، افزود: امروز این فرهنگ مقاومت را در منطقه شکل داده و وظیفه داریم از آن پاسداری کنیم.

وی، ایثار، فداکاری، صبر، مقاومت، منافع انقلاب و ملی را بر منافع شخصی ترجیح دادن را از جمله ویژگی های این فرهنگ عنوان کرد و گفت: ویژگی این فرهنگ تبعیت از ولایت بوده که امروز ما را تا اینجا آورده است

قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با اشاره به اینکه امروز الگوها و قهرمانان دفاع مقدس در مرزهای اسرائیل الگو شده اند، بیان داشت: این الگوها جنگ را از خرمشهر و شلمچه به مرزهای اسرائیل برده اند.

سردار انصاری ادامه داد: امروز وقتی رده بندی قدرت جهانی اعلام می شود جمهوری اسلامی در عین حال که پشتیبان آن مردمی است اما از نظر قدرت دفاعی رتبه هفتم دنیا بوده و این به برکت ایمان، خدا و اسلام اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه تشکل های ایثارگری باید این فرهنگ که ظرفیت الگو شدن را دارد، حفظ کنند، عنوان داشت: سه آفت این فرهنگ را تهدید می کند که تحریف، تخریب و فراموشی از جمله این آفت ها است.

قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با بیان اینکه دشمن تمام تلاش خود را بکار بسته که این حماسه را به فراموشی سپرده شود، افزود: از وظایف تشکل ها این است که در بستر فضای مجازی جلوی تخریب، تحریف و فراموشی این فرهنگ و ایثارگری ها را بگیرند.

سردار انصاری با اشاره به اینکه تمامی خدماتی که بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه می دهد به موجب قانون است، بیان کرد: در حوزه اشتغال سالانه 10 الی 11 هزار نفر را توانسته ایم مشغول به کار کنیم اما بیشتر به دنبال اشتغال مولد و پایدار هستیم.

وی همچنین به طرح اسناد افتخار اشاره کرد و افزود: در قالب این طرح تاکنون بنیاد شهید هشت میلیون سند را از جامعه ایثارگران و شهدا تهیه و در سایت قرار داده شده و به زودی برای همه قابل استفاده خواهد بود.