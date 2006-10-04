نمايندگان 17 دانشگاه در كميسيون خوابگاه عضويت دارند / مشكل دانشگاه ها در خدمات دانشجويي ناشي از سياست هاي وزارت علوم است

فرامرزي - دبير كميسيون خوابگاه اتحاديه شوراهاي صنفي دانشجويان در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود: ظرفيت پذيرش دانشجو بدون در نظر گرفتن امكانات دانشگاه ها در ابعاد رفاهي، آموزشي و خدمات دانشجويي افزايش پيدا كرده است و اين ظرفيت به صورت تحميلي از سوي وزارت علوم صورت گرفته و دانشگاه ها در بسياري از موارد آمادگي پاسخگويي به دانشجويان را حتي در جزئي ترين موارد نيز ندارند.

وي اضافه كرد: شوراي صنفي در هر دانشگاه غافل از اينكه مشكلات بوجود آمده در حوزه رفاهي و خدمات دانشجويي ناشي از سياست هاي ناصحيح مسئولين ستادي وزارت علوم است به مسئولين دانشگاه ها فشار وارد مي كنند.

فرامرزي اظهار داشت: طبيعي است كه دانشگاه ها با امكانات محدودي كه دارند توانايي تأمين خوابگاه ملكي را حتي براي درصدي از دانشجويان روزانه شان نيز ندارند بنابراين وزارت علوم بايد به كميسيون خوابگاه شوراهاي صنفي كه متشكل از نمايندگان صنفي 17 دانشگاه است پاسخگو باشد.