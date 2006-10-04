در نامه دو محقق ايراني به نيچر عنوان شد : دانشمندان ايراني با وجود تحريم در حال توليد علم روز دنيا هستند

به گزارش خبرگزاري مهر، متن مقاله مذكور به اين شرح است : در پاسخ به گزارشي با عنوان "كشورهاي عربي سود نفت را به طرف علم سرازير مي كند " در نيچر ذكر اين نكته لازم است كه ساير كشورهاي حوزه خليج فارس هم سعي مي كنند، پول نفت را در شاخه هاي مختلف علم روز دنيا خرج كنند.

همانطوري كه نيچر در مورد قطر توضيح داده بود، آموزش و تربيت توانمندي هاي فردي براي پژوهش بسيار مهمتر از صرف پول در خود پژوهش و خريد تجهيزات پيشرفته است. صرف بودجه براي دانشمندان پژوهشگر و مخترع خارجي ممكن است در كوتاه مدت نتايج مطلوبي داشته باشد ولي بدون يك بسترسازي مستحكم داخلي، توسعه پايدار يك كشور را تضمين نمي كند.

ايران نمونه كشوري است كه با سرمايه گذاري روي آموزش و تربيت دانشمندان به موفقيت هاي چشمگيري دست يافته است. علي رغم تحريم ايران از سوي ساير كشورهاي پيشرفته در تقريبا تمامي زمينه هاي پژوهشي در طول 27 سال گذشته، دانشمندان ايراني در حال توليد علم روز دنيا بوده اند. ميزان انتشار مقالات آنها در مجلات بين المللي در طول دهه گذشته حدود 4 برابر شده است. اگر چه اين ميزان هنوز در مقايسه با كشورهاي پيشرفته جهان كم است اما همين ميزان انتشار مقالات، ايران را در صدر كشورهاي اسلامي قرار مي دهد.

علي رغم فرار مغزها و روابط سياسي موجود بين ايران و كشورهاي غربي و حتي در دوران تحريم اقتصادي ايران كه باعث شده بود خريد تجهيزات لازم براي دانشگاه ها سخت شود يا دانشگاه ها نتوانند دانشمندان خود را به منظور شركت در كنفرانس ها به آمريكا بفرستند، جامعه دانشمندان ايراني توليد كننده علم بوده و هست .