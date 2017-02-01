ثبت ۴۹۵ هزار سفر در استان همدان طی ۱۰ ماه سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رودباری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۵۴۶ هزار و ۴۰۹ سفر در سال گذشته در استان همدان انجام شده است، گفت: طی ۱۰ ماه سال جاری ۴۹۵ هزار و ۲۷۶ سفر انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: تردد با وسایل نقلیه شخصی و خریدهای اینترنتی از جمله علت کاهش سفر های انجام شده با ناوگان حمل و نقل عمومی در استان همدان است.

وی از جا به جایی ۵ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۱۷۱ مسافر در ۱۰ ماهه اخیر در استان همدان خبرداد و عنوان کرد: این در حالی است که در سال گذشته ۶ میلیون و ۳۱۶ هزار و ۷۶۴ مسافر در استان همدان جا به جا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان اظهار داشت: در حال حاضر استان همدان دارای ۷۸۴ سواری کرایه، ۳۲۰دستگاه اتوبوس و ۱۰۳۵ دستگاه مینی بوس است.

رودباری میانگین عمر اتوبوس را ۱۱ سال خواند و عنوان کرد: همچنین میانگین عمرناوگان سواری کرایه دراستان همدان ۱۰ سال و ناوگان مینی بوس ۲۹ سال است.

وی با اشاره به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی استان همدان گفت: مالکان مینی بوس های فرسوده استان می توانند برای دریافت تسهیلات بانکی ویژه نوسازی ناوگان حمل و نقل اقدام کنند.

وی با بیان اینکه متقاضیان واجد شرایط باید برای استفاده بهینه از فرصت ایجاد شده اقدام کنند، عنوان داشت: هدف از اجرای این طرح افزایش سطح ایمنی در مسافرت با وسایل نقلیه عمومی است.

وی با اشاره به اینکه از سال ۸۱ طرح نوسازی اتوبوس های برون شهری انجام شد، عنوان کرد: ۱۹ طرح محدودیت تردد برای اجرای این قانون انجام شد تا رانندگان و مالکان اقدام به نوسازی ناوگان خود کنند.