ترامپ جزئیات بیشتری درباره ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه بدهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «سرگئی لاوروف» وزیرخارجه روسیه امروز در کنفرانس خبری اجلاس همکاری روسی-عربی گفت که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا باید پیشنهاد ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه را با جزئیات بیشتری ارائه دهد.

لاوروف در کنفرانس خبری مشترک با همتای اماراتی خود شیخ «عبدالله بن زاید آل نهیان» با اشاره به این که تلاش ها برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در لیبی به یک تراژدی تبدیل شد، گفت که امیدوار است با مقام های آمریکایی درباره جزئیات ایجاد این منطقه در سوریه به گفتگو بپردازد.

به عقیده لاوروف، ترامپ تصمیم ندارد پیشنهاد مناطق پرواز ممنوع سوریه را مانند آن چه در لیبی به اجرا درآمد، انجام دهد.

ترامپ اخیرا در راستای انجام وعده های انتخاباتی خود و سیاست مهاجرتی، گفت که تصمیم دارد منطقه پرواز ممنوع در سوریه ایجاد کند اما، درباره این تصمیم جزئیاتی ارائه نداد.