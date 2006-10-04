استقلالي ها بيش از اندازه به داوري اعتراض داشتند/ اجازه نمي دهيم تماشاگران به تيم داوري بي حرمتي كنند

رييس كميته داوران درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: استقلالي ها بيش از اندازه به داوري اين ديدار معترض بودند درحالي كه من به هيچ وجه دليل اين امر را نمي دانم. آقاي تركي در روز بازي استقلال و صباباتري قضاوت خوبي را انجام داد و اشتباهات او به هيچ وجه در سرنوشت بازي تاثيرگذار نبود.

وي تصريح كرد: استقلالي ها بي جهت در خصوص صحنه گلي كه منجر به آفسايد شد اعتراض كردند چون كمك داور بدرستي پرچم زد. آقاي مرفاوي در كنفرانس مطبوعاتي گفت آيا اگر تيم ديگري غير از استقلال بود كمك داور اين همه پرچم خود را بالا نگاه مي داشت كه من در پاسخ بايد بگويم بله.

مسعود عنايت در پايان با انتقاد از تماشاگران استقلال كه در ورزشگاه به تيم داوري فحاشي كردند گفت: ناظر بازي در خصوص رفتار هواداران استقلال به كميته انضباطي گزارش مي دهد. مسئولان اين كميته هم پيش از اين گفته اند با هرگونه موارد اينچنيني برخورد قاطعي مي كنند. ما اجازه نخواهيم داد به داوران كشور بي حرمتي شود.