خدمات پرستاری تنها دادن دارو به بیمار نیست/حمایت روانی از بیماران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن صفاریه در مراسم گرامیداشت روز پرستار در جمعیت هلال احمر، ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن دهه مبارک فجر، اظهارداشت: ۱۵ بهمن سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار است و روز بسیار خوبی را به عنوان روز پرستار انتخاب کرده اند، چرا که اگر حضرت زینب(س) در واقعه کربلا حضور نداشتند، این واقعه تنها به عنوان یک شکست نظامی پایان می پذیرفت، اما رشادت ها، روشنگری های این بانوی بزرگوار باعث شد تا واقعه کربلا برای همیشه در اذهان باقی بماند.

وی با بیان اینکه پرستاری تنها شغل نیست بلکه توام با عشق و اعتقاد است، تصریح کرد: پرستاران با عشق و اعتقادی وافر به خدمت به همنوعان خود به صورت شبانه روزی از بیماران مراقبت کرده و به آن ها خدمات ارائه می دهند و این خدمات بدون چشم داشت ارائه می شود و حقوق دریافتی پرستاران نسبت به خدماتی که ارائه می شود، بسیار ناچیز است.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه سلامت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و به همین دلیل بایستی حامیان سلامت را ارج بنهیم، افزود: بهداشت، پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی روند درمان هر فرد بیماری را تشکیل می دهد که در اجرای کامل این روند، پرستاران نقشی تاثیر گذار دارند؛ چرا که اگر از بیماران حمایت و مراقبت نشود،بیمار درمان نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه خدمات پرستاری تنها در دادن دارو به دست بیمار خلاصه نمی شود، یادآور شد: حمایت روانی پرستاران از بیماران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، حتی لبخند پرستار به بیمار می تواند در بهبود روند درمان بیماران تاثیر بگذارد و ارتباط دلسوزانه پرستاران با بیماران تکلیف بزرگی بر دوش پرستاران است.

صفاریه به وجود مشکلات بسیار در زمینه حقوق، سختی کار و... پرستاران اشاره کرد و ادامه داد: البته براساس اجرای طرح تحول سلامت وضعیت پرستاران کمی بهتر شده اما با وضعیت مطلوب هنوز فاصله است.

وی با اشاره به اینکه کار هلال احمری ها هم به نوعی نشات گرفته از کار پرستاران است، تاکید کرد: جمعیت هلال احمر بدنه ای مستحکم از پرستاری دارد و در حال حاضر ۲ بیمارستان در تهران خدمات درمانی لازم را به بیماران ارائه می دهند.