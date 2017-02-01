آخرین جزئیات قتل عام خانوادگی درفهرج/کیفرخواست پرونده صادر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان کرمان، یدالله موحد درحاشیه سفر به شهرستان فهرج در تشریح آخرین جزئیات قتل عام هولناک خانوادگی در فهرج گفت: با توجه به اهمیت موضوع به درخواست دادگستری استان کرمان و موافقت ریاست قوه قضائیه و دیوان عالی کشور پرونده برای رسیدگی سریع تر به دادگستری مرکز استان احاله شده است.

وی گفت: با همکاری دستگاه های امنیتی و انتظامی استان کرمان متهم در ساعات اولیه دستگیر شد و این پرونده با فوریت در حال رسیدگی است .

موحد افزود: بازپرس ویژه پرونده تعیین شده است و به گفته رئیس دادگاه فهرج تحقیقات مقدماتی در دادسرا در مرحله پایانی قرار دارد و کیفرخواست پرونده به زودی صادر می شود.

چندی قبل داوریان از قتل 10 نفر از اهالی یک خانواده و همسایگانش در روستای جهان آباد از توابع شهرستان فهرج در شرق استان کرمان خبر داد و گفت: در این رابطه چهار نفر مجروح و در بیمارستان پاستور بم بستری هستند.

رئیس دادگاه عمومی شهرستان فهرج از قتل 10 نفر از اهالی یک خانواده و همسایگانش در روستای جهان آباد از توابع شهرستان فهرج در شرق استان کرمان خبر داد و گفت: در این رابطه چهار نفر مجروح و در بیمارستان پاستور بم بستری هستند.

ابوذر داوریان در تشریح جزئیات این حادثه هولناک بیان کرد: دستورات قضائی لازم برای دستگیری قاتل صادر شده و رسیدگی به این پرونده با جدیت در دستور کار دستگاه قضائی قرار گرفته است.

داوریان در ادامه افزود: انگیزه و علت اصلی این جنایت اختلافات خانوادگی بوده است که قاتل با همسر و خانواده همسرش داشته است.

وی تصریح کرد: قاتل (ش . ن )جوانی 26 ساله و دارای سابقه کیفری است و از یکسال و نیم قبل با شخصی به نام (ر. د) ازدواج می کند و از ابتدای زندگی مشترک با همسرش دچار اختلافات متعدد زناشویی بوده است.

وی اعلام کرد: قاتل حوالی ساعت 17 الی 18 مورخه دوم دی ماه با مراجعه به درب منزل پدر همسرش که دختر خاله وی نیز بوده است اقدام به تیراندازی به سمت درب منزل و قتل پدر همسرش می کند.

داوریان ادامه داد: قاتل سپس به داخل منزل می رود و تمامی افراد داخل خانه به غیر از همسرش را به گلوله می بندد که متاسفانه با توجه به اینکه تعدادی از همسایگان نیز برای عیادت یک بیمار در داخل خانه بوده اند آمار کشته ها افزایش یافته است.

رئیس دادگاه عمومی شهرستان فهرج عنوان کرد: در این حادثه تلخ متاسفانه 10 نفر از جمله پدر، مادر، تعدادی از فرزندان و همسایگان خانواده به قتل می رسند و تعداد چهار نفر برای درمان به بیمارستان پاستور بم اعزام شده اند.

وی تاکید کرد: تمامی مطالب مطرح شده در این خصوص در فضای مجازی به غیر از مطالب فوق نادرست است.