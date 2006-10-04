نااميدي وزير خارجه انگليس از تعليق غني سازي توسط ايران

به گزارش خبرگزاري مهر ، مارگارت بكت كه مشغول ديدار ازمكزيك است ،در گفتگو با رويترز ادعا كرد:"به نظر مي رسد كه ايران دراين مناقشه بلند مدت طفره مي رود و اين امر ممكن است منجر به تحريمهاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه تهران شود .



وي افزود :"بسيار نا اميد كننده است كه حتي پس از ماههاي بسياري ، به نظر نمي رسد كه ايرانيها توانسته باشند با موضعي كه ما را قادر خواهد كرد وارد مذاكرات شويم، به جلو پيش رفته باشند .



آمريكا و انگليس روزگذشته اعلام كردند كه ايران ممكن است به زودي با تحريمها روبرو شود، زيرا هيچ نشانه اي مبني بر توقف فعاليتهاي غني سازي از خود نشان نداده است .



وزير امور خارجه انگليس دراين گفتگودرباره اظهارات يك مقام ارشد انگليس كه گفت غرب آماده تدوين تحريمهايي در سازمان ملل عليه ايران است ، اظهار نظري نكرد .



مارگارت بكت كه در كنفرانس تغييرات آب و هوا در شهر مونتري با رويترز گفتگو مي كرد ، خاطرنشان كرد كه اين مسئله بسيار جدي است كه خواهان حل موضوع هسته اي ايران از طريق مذاكرات مسالمت آميزهستيم و بسيار اميدواريم كه دولت ايران همچنان چنين كاري را انجام دهد .



اين مقام ارشد انگليسي همچنين تاكيد كرد كه ما همچنان به تلاشهاي خود براي حل مسالمت آميز موضوع هسته اي ايران ادامه خواهيم داد و گفتگوهاي زيادي دراين رابطه در حال انجام است .

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