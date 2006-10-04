به گزارش خبرگزاري مهر ، مارگارت بكت كه مشغول ديدار ازمكزيك است ،در گفتگو با رويترز ادعا كرد:"به نظر مي رسد كه ايران دراين مناقشه بلند مدت طفره مي رود و اين امر ممكن است منجر به تحريمهاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه تهران شود .
وي افزود :"بسيار نا اميد كننده است كه حتي پس از ماههاي بسياري ، به نظر نمي رسد كه ايرانيها توانسته باشند با موضعي كه ما را قادر خواهد كرد وارد مذاكرات شويم، به جلو پيش رفته باشند .
آمريكا و انگليس روزگذشته اعلام كردند كه ايران ممكن است به زودي با تحريمها روبرو شود، زيرا هيچ نشانه اي مبني بر توقف فعاليتهاي غني سازي از خود نشان نداده است .
وزير امور خارجه انگليس دراين گفتگودرباره اظهارات يك مقام ارشد انگليس كه گفت غرب آماده تدوين تحريمهايي در سازمان ملل عليه ايران است ، اظهار نظري نكرد .
مارگارت بكت كه در كنفرانس تغييرات آب و هوا در شهر مونتري با رويترز گفتگو مي كرد ، خاطرنشان كرد كه اين مسئله بسيار جدي است كه خواهان حل موضوع هسته اي ايران از طريق مذاكرات مسالمت آميزهستيم و بسيار اميدواريم كه دولت ايران همچنان چنين كاري را انجام دهد .
اين مقام ارشد انگليسي همچنين تاكيد كرد كه ما همچنان به تلاشهاي خود براي حل مسالمت آميز موضوع هسته اي ايران ادامه خواهيم داد و گفتگوهاي زيادي دراين رابطه در حال انجام است .
با تاكيد بر ضرورت حل مسالمت آميز موضوع هسته اي تهران ابراز شد؛
نااميدي وزير خارجه انگليس از تعليق غني سازي توسط ايران
وزير امور خارجه انگليس روز گذشته با نااميدانه خواندن مخالفت ايران با توقف برنامه هسته اي به ويژه تعليق غني سازي اورانيوم، خواستار حل مسالمت آميز موضوع هسته اي ايران شد .
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